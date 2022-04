La razón por la que el Papa Francisco no menciona a Vladimir Putin

Luego de las críticas que recibió por no referirse con nombre propio a Vladimir Putin cuando se manifestó sobre la invasión rusa a Ucrania, el Papa Francisco habló en una entrevista con Joaquín Morales Solá para La Nación y dio sus razones sobre su silencio. Además, dejó en claro que no ataca al periodismo argentino y que tiene pensado volver a la Argentina.

"Un papa nunca nombra a un jefe de Estado ni mucho menos a un país, que es superior a su jefe de Estado", sostuvo el máximo Pontífice al ser consultado sobre por qué no mencionó nunca al presidente ruso al condenar la guerra que comenzó hace casi dos meses. También argumentó sobre la decisión de no viajar a Kiev, capital de Ucrania. "No puedo hacer nada que ponga en riesgo objetivos superiores, que son el fin de la guerra, una tregua o, al menos, un corredor humanitario. ¿De qué serviría que el Papa fuera a Kiev si la guerra continuara al día siguiente?", aseguró.

Respecto a su visita a la embajada rusa en el Vaticano, el cardenal indicó: "Está claro, para quien quiere verlo bien, que estaba señalando al gobierno que puede poner fin a la guerra en el próximo instante", dijo sobre sus gestiones ante el delegado del Kremlin. Y agregó: "Quisiera hacer algo para que no haya una sola muerte más en Ucrania. Ni una más. Estoy dispuesto a hacer todo".

En otro tramo de la nota, Francisco también hizo referencia a una frase utilizada por él en una carta que le envió a Gustavo Sylvestre, donde acusaba al periodismo de hacer "coprofilia", definido como "placer experimentado al manipular, tocar u oler los excrementos".

"Yo no hice esa acusación. Lo que quise hacer es marcar las tentaciones a las que puede verse expuesto un periodista. De la misma manera, marco las tentaciones a las que pueden verse expuestos los sacerdotes, los obispos y ¡hasta los papas! (se ríe). Siempre hablo del periodismo como una 'noble profesión' y así se lo dije a este periodista (por Gustavo Sylvestre). Le repito: nunca hice semejante acusación contra todo el periodismo. Solo señalé las tentaciones", afirmó el papa. Por último, se refirió a una posible visita a la Argentina: "No lo sé. Deben coincidir varias circunstancias. Pero quiero volver a ver el país porque nunca lo olvidé".