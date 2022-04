Preocupación por la acumulación de hojarasca en El Mondongo

La acumulación de hojas en la vía pública volvió a despertar la preocupación de los platenses ante el alerta meteorológico anunciado para las próximas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se trata de un reclamo que se encuentra al tope de las de las quejas vecinales desde la llegada del otoño.

Carlos, de El Mondongo e integrante de una de las asambleas de ese barrio, sostuvo que "hace días que no levantan las hojas y toda la zona es un desastre".

Según advirtió el vecino, la cantidad de hojas amontonadas en la vereda y al costado de la calle "pueden generar inconvenientes en cuanto al funcionamiento de las bocas de tormenta".

"Llamé al 147 y me dieron un número de reclamo. Pero no tenemos garantía de que este problema sea solucionado en el día. No hay supervisores que en la semana pase. Pedimos que las autoridades se preocupen por este tema", señaló.

De acuerdo al reporte emitido por la Dirección de Hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata, se espera para las próximas horas tormentas de variada intensidad, alguna localmente fuerte.

Además, se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h y no se descarta la caída de granizo.

Por tal motivo, se eleva el nivel de alerta a ‘Amarillo’ entre la mañana de hoy y la madrugada de mañana; y se establece la vigilancia meteorológica con actualizaciones del pronóstico cada dos horas.