Atada, amordazada y asaltada: audaz atraco de una banda de encapuchados

Fueron cinco minutos, pero de mucho miedo, angustia e incertidumbre, los que vivió una mujer de 52 años, que en la noche del martes estuvo en su casa de Los Hornos a merced de tres delincuentes encapuchados, armados y con guantes.

El hecho sucedió en 66 entre 170 y 171, donde la banda se apoderó de diversos elementos de valor y los cargó en la camioneta de la familia, vehículo que horas más tarde apareció incendiado y sin rastros de los ladrones.

Desde el año 2002, la familia ya sufrió cinco robos en su casa, tres de ellos a mano armada

Según pudo saber este diario, en el marco del asalto, a la víctima le ataron las manos, la amordazaron y la amenazaron para que depusiera su actitud inicial de gritar ante el impensado momento.

“ME PEDÍAN DÓLARES”

En la tarde de ayer, la damnificada de este caso de inseguridad, Patricia (52), le contó a EL DIA los pormenores del amargo trance sufrido.

“Fue a las 8 y cuarto de la noche, justo cuando no estaban mi marido ni mis hijos”, relató.

Precisó que en esos instantes, “fui a cerrar el lavadero y me encontré con estos tres delincuentes”.

Enseguida detalló que “estaban armados, encapuchados con camperas con gorros y con guantes” que, por el nerviosismo de la situación, no pudo establecer si eran de lana, látex o como los que usan los albañiles.

“Del susto, ahí mismo grité y me hicieron callar. Más de una vez me lo pidieron, hasta que me amordazaron con una remera y me ataron las manos con un pantalón y me hicieron tirar al piso”, recordó.

Luego Patricia señaló que, a poco de ingresar en su casa, los asaltantes “me pedían dólares”.

“Tuve que explicarles que ya tuve cinco robos acá, tres de ellos a mano armada y los dos restantes cuando con mi familia no estábamos. Y que por esa razón ya no tenemos ahorros. Por suerte, les contó un poco, pero entendieron que no iban a encontrar una cantidad de dinero como la que quizá imaginaban”, reflejó.

Conjeturó que por ese motivo seguramente la banda huyó más rápido de lo que previamente pensaban hacerlo.

“El único efectivo que me robaron son los alrededor de 7.000 pesos que tendría en la billetera que estaba en la cartera que me quedó en la camioneta (una Fiat Toro blanca, modelo 2017), que robaron cuando se iban y que más tarde abandonaron y prendieron fuego” en las afueras de La Plata.

Asimismo enumeró que además le sustrajeron “un anillo de oro y aros”.

Una fuente policial que trabaja en la investigación del episodio, aseguró que también a la víctima la despojaron de un televisor Smart de 32 pulgadas y de un celular iPhone 7”.

Patricia admitió que sintió temor en el rato en que tuvo a los intrusos en su domicilio, porque “estaban nerviosos”.

“Distinto fue el asalto que tuvimos en el año 2015, con toda la familia en casa. Pero los delincuentes eran profesionales, se manejaban más tranquilos”, comparó.

Aunque recordó que igual esos asaltantes se pusieron violentos debido a que “mi marido manoteó a uno de ellos y entonces lo golpearon mucho y lo picanearon. Le abrieron una herida en la cabeza, por la que tuvieron que darle 8 puntos de sutura”.

“MI HIJO DE 17 AÑOS SE QUIERE IR”

A raíz de los repetidos hechos de inseguridad cometidos en la casa, rodeada por quintas en la periferia de Los Hornos, “mi hijo de 17 años se quiere ir de acá, pero con mi marido todavía no analizamos bien qué haremos”, reveló Patricia.

Seguidamente mencionó que “desde el año 2002 que tuvimos estos tres asaltos y los dos escruches en este lugar”.

Consignó que, desde entonces, “fuimos tomando algunos recaudos para tratar de defendernos de los delincuentes”.

Al respecto, puntualizó que “reemplazamos en su momento la tranquera de entrada por un portón automatizado, también hicimos instalar un sistema de alarma y también rejas”.

La víctima del asalto reconoció que sintió temor porque los ladrones “estaban muy nerviosos”

Segundos después, reflexionó que “igual, cuando los delincuentes se proponen ingresar a robarte, nada alcanza para evitarlo”.

Por otra parte, la mujer aclaró que pese a que al lado de su propiedad hay un sector de quintas hortícolas, “no son nuestras”.

Reconoció que posiblemente esa situación pueda confundir a quienes entran a robar a la casa de esta familia, con la expectativa de que encontrarán una abultada suma de dinero.

Vale señalar que quienes asaltaron el martes a Patricia son intensamente buscados por la Policía, aunque por el momento nada se conocer acerca de su paradero.