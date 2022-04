COVID y diabetes, chocando en un accidente de tren de salud pública

Daniel Dreifuss/The New York Times

Después de que una picadura de insecto en su espalda se infectara, David Donner, un camionero jubilado en la zona rural de Alabama, esperó seis horas en una sala de emergencias repleta con su esposa, antes de que las vacunas contra el coronavirus estuvieran ampliamente disponibles. Unos días después, ambos comenzaron a experimentar los síntomas reveladores de COVID-19.

Debra Donner se recuperó rápidamente, pero David Donner, de 66 años, aterrizó en la unidad de cuidados intensivos. “El virus apenas la detuvo, pero terminé rodeado de enfermeras con trajes de materiales peligrosos”, dijo. Su recuperación vacilante lo ha dejado dependiente de una silla de ruedas. “Camino 20 pies y estoy resoplando como si hubiera corrido 20 millas”.

Los Donner ven poco misterio en por qué les fue tan diferente: David Donner tiene diabetes, una enfermedad crónica que obstaculiza la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en la sangre e inexorablemente causa estragos en la circulación, la función renal y otros órganos vitales.

Después de las personas mayores y los residentes de hogares de ancianos, quizás ningún grupo haya sido más afectado por la pandemia que las personas con diabetes. Estudios recientes sugieren que entre el 30 y el 40 % de todas las muertes por coronavirus en los Estados Unidos han ocurrido entre personas con diabetes, una cifra aleccionadora que ha sido subsumida por otros datos sombríos de un desastre de salud pública que está en camino de reclamar 1 millón de vidas estadounidenses en algún momento. este mes.

Las personas con diabetes son especialmente vulnerables a la enfermedad grave de COVID, en parte porque la diabetes afecta el sistema inmunológico, pero también porque las personas con la enfermedad a menudo luchan contra la presión arterial alta, la obesidad y otras afecciones médicas subyacentes que pueden empeorar gravemente una infección por coronavirus.

“Es difícil exagerar cuán devastadora ha sido la pandemia para los estadounidenses con diabetes”, dijo la Dra. Giuseppina Imperatore, quien supervisa la prevención y el tratamiento de la diabetes en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los pacientes con diabetes hospitalizados con COVID pasan más tiempo en la UCI, tienen más probabilidades de ser intubados y tienen menos probabilidades de sobrevivir, según varios estudios, uno de los cuales encontró que el 20% de los pacientes hospitalizados con coronavirus con diabetes murieron dentro de un mes de la admisión. Aunque los investigadores todavía están tratando de comprender la dinámica entre las dos enfermedades, la mayoría está de acuerdo en una cosa: la diabetes no controlada afecta el sistema inmunológico y disminuye la capacidad del paciente para resistir una infección por coronavirus.

La diabetes es una enfermedad perniciosa que es a la vez omnipresente e invisible, en parte porque la mayoría de las personas que la padecen no parecen enfermas. Afecta a 34 millones de estadounidenses, o el 13% de todos los adultos, pero atrae menos financiación y atención pública que otras grandes causas de muerte como el cáncer, el Alzheimer y las enfermedades del corazón.

A pesar de que el control de la pandemia sobre los líderes políticos y el público comienza a desvanecerse, los investigadores, médicos y otros expertos en el campo esperan que el sufrimiento y la muerte desproporcionados entre las personas con diabetes atraigan una atención renovada a la enfermedad, que cada año cobra 100 000 vidas y empapa hasta 1 de cada 4 dólares gastados en atención médica.

“Millones de estadounidenses ya estaban luchando contra la diabetes, y luego llegó COVID y cortó una gran franja de sufrimiento y miseria que el público y los formuladores de políticas han pasado por alto en gran medida”, dijo el Dr. David Kerr, director de investigación e innovación de Sansum. Instituto de Investigación de la Diabetes en California. “La diabetes es un problema perverso y COVID acaba de arrojar una luz brillante sobre esta crisis”.

Al igual que la pandemia, que ha tenido un gran impacto en las comunidades de color, la carga de la diabetes recae más en los latinos y afroamericanos, lo que pone de relieve las fallas sistémicas en la prestación de atención médica que también han hecho que el coronavirus sea mucho más letal para los pobres, dijo Nadia Islam. , sociólogo médico de NYU Langone Health. “No es que la diabetes en sí misma haga que la COVID sea inherentemente peor, sino más bien una diabetes no controlada, que en realidad es un indicador de otros marcadores de desventaja”, dijo.

Para agravar las preocupaciones, algunos estudios sugieren que una infección por coronavirus puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, una enfermedad que se puede prevenir en gran medida mediante una dieta saludable y ejercicio. El tipo 1, por el contrario, es un trastorno genético que tiende a surgir temprano en la vida y, a veces, se denomina diabetes juvenil. Más del 90% de todos los casos de diabetes en los Estados Unidos son de tipo 2.

Un estudio publicado el mes pasado encontró que los pacientes que se recuperaron de COVID tenían un 40% más de probabilidades de ser diagnosticados con diabetes tipo 2 dentro de los 12 meses en comparación con los no infectados, aunque los investigadores aún tienen que determinar una conexión entre las dos condiciones.

En los últimos dos años, los médicos también informaron un fuerte aumento en el diagnóstico de diabetes tipo 2 en jóvenes, un aumento que muchos creen que está relacionado con el drástico aumento de la obesidad infantil durante la pandemia. “Hemos visto niños que ingresan tan enfermos y deshidratados que a veces requieren atención en la UCI”, dijo el Dr. Daniel Hsia, especialista en diabetes del Centro de Investigación Médica Pennington de la Universidad Estatal de Luisiana.

Alrededor de 1,5 millones de estadounidenses son diagnosticados con diabetes cada año, según los CDC, y aproximadamente 96 millones, aproximadamente 1 de cada 3 adultos, corren un alto riesgo de desarrollar la enfermedad.

Aunque la cantidad de nuevos diagnósticos ha comenzado a disminuir, la cantidad total de estadounidenses con diabetes se ha duplicado en las últimas dos décadas, un aumento que refleja el aumento alarmante de la obesidad, que afecta a más del 42 % de los adultos.

La diabetes es una enfermedad insidiosa que aumenta significativamente los riesgos de ceguera prematura, accidente cerebrovascular y problemas circulatorios y neurológicos que pueden conducir a infecciones que requieren la amputación de los dedos y pies gangrenosos.

Al igual que con muchas condiciones crónicas, los pobres y las personas de color son diagnosticados con diabetes a tasas desproporcionadamente más altas. Los afroamericanos y los latinoamericanos tienen más del doble de probabilidades de recibir un diagnóstico de diabetes que los blancos, y el acceso inadecuado a la atención médica puede dificultarles hacer malabarismos con los complejos regímenes dietéticos, de control y de tratamiento que pueden evitar sus devastadoras complicaciones.

Aunque hay muchas cosas que los investigadores no entienden, muchos creen que la diabetes no controlada amplifica enormemente los peligros de un diagnóstico de COVID. Esto se debe a que un estilo de vida sedentario, aumentar de peso o no controlar de cerca los niveles de azúcar en la sangre alimentan la inflamación crónica dentro del cuerpo, lo que puede aumentar la resistencia a la insulina y debilitar el sistema inmunológico.

La inflamación desencadena la liberación de citocinas, proteínas diminutas que regulan la respuesta inmunitaria del organismo ante infecciones o lesiones. Las citoquinas son un componente crítico del proceso de curación normal, pero para las personas con diabetes e inflamación crónica subyacente, todas esas citoquinas pueden dañar el tejido sano. Resulta que la COVID puede provocar una liberación incontrolada de citoquinas, y la "tormenta de citoquinas" resultante puede causar estragos en órganos vitales como los pulmones, lo que lleva a resultados nefastos y muerte.

A las personas con diabetes tipo 2 les suele ir peor que a las que tienen diabetes tipo 1, en parte porque las que tienen diabetes tipo 1 tienden a ser más jóvenes.

En algunos aspectos, la pandemia ya ha tenido algunos efectos positivos en el cuidado de la diabetes al elevar la adopción de tecnología que permite el control remoto de la enfermedad. La adopción cada vez mayor de la telemedicina, por ejemplo, ha hecho posible que los proveedores de atención médica detecten una herida preocupante en el pie de un paciente confinado en su hogar.

Al comienzo de la pandemia, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó a hospitales y centros de atención a largo plazo a distribuir dispositivos de monitoreo continuo de glucosa a pacientes con coronavirus como una forma de reducir los riesgos para los trabajadores de la salud. Los médicos también han aprendido los matices del cuidado de los diabéticos hospitalizados con COVID a través de un control y control más intensivos de los niveles de azúcar en la sangre.

Pero muchos avances se han distribuido de manera desigual. Las personas sin seguro no pueden pagar los últimos dispositivos de control de glucosa o de administración de insulina, y en las comunidades económicamente desfavorecidas con poca alfabetización digital, los expertos dicen que es menos probable que los médicos ofrezcan nuevas tecnologías y tratamientos a los pacientes negros e hispanos, incluso cuando están cubiertos por un seguro.

“Los avances de los últimos años han sido sorprendentes, pero no todos tienen acceso a ellos y eso es simplemente trágico”, dijo la Dra. Ruth S. Weinstock, miembro de la junta de la Asociación Estadounidense de Diabetes.

El elevado costo de la insulina, un medicamento esencial para el control de la diabetes, también ha tenido un mayor impacto en los pobres. Un estudio de 2019 encontró que 1 de cada 4 personas con diabetes había racionado su uso de insulina, lo que puede tener graves consecuencias para la salud. El jueves, la Cámara votó para limitar el precio de la insulina a $35 al mes. El presidente Joe Biden apoya la medida, que el Senado aún debe considerar.

Betty Ángeles, de 59 años, ve de cerca los desafíos del control de la diabetes para los peones, los ayudantes de camarero y otros trabajadores de bajos salarios en Santa Bárbara, California y sus alrededores. Ángeles, originaria de Perú, hace malabarismos con tres trabajos: como limpiadora de casas, chef de repostería y trabajadora comunitaria de salud en el Instituto de Investigación de Diabetes Sansum, donde ayuda a los clientes de habla hispana a navegar las complejidades del tratamiento de la diabetes.

“Cuando no tienes seguro y tienes dos o tres trabajos, es difícil ver a un médico regularmente como deberías”, dijo Ángeles, quien ha manejado su propia diabetes durante casi tres décadas.

Sansum ejecuta programas para facilitar que los pacientes se mantengan saludables. Eso significa medir regularmente sus niveles de azúcar en la sangre; alentar a los clientes a hacer ejercicio, incluso si eso significa trotar en el lugar durante 15 minutos entre trabajos; y enseñándoles a preparar comidas que favorezcan los productos frescos en lugar del pan, el arroz y las tortillas, carbohidratos ricos en almidón que pueden complicar la capacidad del cuerpo para regular la glucosa.

Arianna Larez, quien supervisa el programa de diabetes tipo 2 del instituto, dice que Ángeles y otros trabajadores comunitarios con raíces comunitarias son la clave de su éxito. Ella cree firmemente que los especialistas, como se les conoce en español, merecen algo de crédito por un punto de datos alentadores: aunque muchos han sido infectados por el coronavirus, ninguno de los 400 clientes de Sansum ha muerto de COVID.

“Construir relaciones de confianza y crear información culturalmente relevante y fácil de entender tiene implicaciones en el mundo real”, dijo Larez.

Los expertos dicen que abordar la crisis de la diabetes en el país requerirá más que expandir el número de trabajadores de la salud comunitarios: se necesitan campañas de educación pública bien financiadas para recalcar la importancia del ejercicio y la alimentación saludable, al igual que los cambios sísmicos en un sistema alimentario orientado a alimentos baratos, alimentos procesados: un gran esfuerzo dado el poder político de la industria de alimentos y bebidas.

Pero los investigadores dicen que los gobiernos estatales y locales pueden marcar la diferencia a través de programas que subvencionan productos frescos para trabajadores con salarios bajos y medidas de zonificación para atraer a los supermercados a los llamados desiertos alimentarios.

“En lugar de decirles a las personas pobres que son flojas por no estar físicamente activas, ¿por qué no hacer que sus vecindarios sean más seguros para que no tengan miedo de salir y hacer ejercicio?”. preguntó el Dr. Sudip Bajpeyi, investigador de la Universidad de Texas en El Paso, cuyo estudio sobre pacientes hospitalizados con COVID en junio pasado fue uno de los primeros en resaltar el enorme número de muertes entre las personas con diabetes. “La única forma de mover la aguja es reformar un sistema que priorice las curas y los nuevos medicamentos sobre la prevención”.

(*) Nota publicada en The New York Times