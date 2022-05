En medio de tensiones, el Presidente llegó a Madrid: propuso ir a las PASO y aclaró que "yo no me subo a ningún ring"

El presidente Alberto Fernández llegó esta mañana a Madrid, donde hoy se entrevistará con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y, luego, con el rey Felipe VI, en el marco de la gira por Europa que realiza esta semana y que lo llevará también a Alemania.

En un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas, y en medio de las tensiones internas en el Frente de Todos, el mandatario y su comitiva aterrizaron a las 9.53 hora local (4.53 en Argentina) al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez-Barajas. Lo acompañan el canciller Santiago Cafiero; los secretarios de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz Gabriela Cerruti.

Fernández fue recibido en el aeropuerto por el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, junto a quien se trasladará a la residencia de la representación diplomática en la capital española, donde se alojará durante la jornada de hoy. A las 13 (8 de la Argentina) Fernández tiene previsto un encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, y, a las 17 (12 de la Argentina), con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Se trata de las dos primeras actividades que realizará el Presidente en tierra española, en el marco de una breve gira por Europa que lo llevará mañana a Berlín, Alemania, donde se reunirá con el canciller de ese país, Olaf Scholz.

En una gira eminentemente política, Fernández busca escuchar de primera mano de los líderes europeos el impacto que la guerra en Ucrania está dejando en esos países en materia económica y comercial, y de qué manera la Argentina puede colaborar proveyendo alimentos y energía.

"Vamos a conversar sobre la nueva situación geopolítica, de las consecuencias que está teniendo la guerra y también para volver a posicionar a la Argentina como un lugar de paz de donde pueden surgir tal vez soluciones", dijo Cerruti antes de emprender el vuelo.

Sin precisión oficial aún, la gira incluiría una última etapa entre viernes y sábado en París para que finalmente se concrete el encuentro prometido entre el presidente argentino y su par francés, Emmanuel Macron, recientemente reelecto.

En ese marco, y con la interna en el Frente de Todos que siempre suma un capítulo nuevo, Alberto Fernández se mostró a favor de ir a las PASO. "Yo no me subo a ningún ring. Tenemos mucho que hacer para reconstruir la Argentina y no podemos perder tiempo peleándonos entre nosotros", subrayó el jefe de Estado a un integrante de la comitiva presidencial.

Con la intención de dejar en Buenos Aires el chip de la interna oficialista y analizar los problemas a la distancia, el Presidente arribó a la ciudad española de Madrid con el propósito de abordar "una agenda política muy fuerte" junto a los dirigentes europeos con los que se reunirá durante su estadía de cinco días.

Lejos del escenario donde transcurren las disputas políticas de la Argentina, Alberto Fernández reflexionó junto a un colaborador muy cercano respecto de la situación de crisis interna que se vive en el Frente de Todos y consideró que es un tema que "se resuelve en una PASO".

"Al final es como yo dije el 17 de noviembre en la Plaza de Mayo que abrí el debate de las internas", puntualizó el jefe de Estado durante el diálogo que mantuvo con un colaborador que lo acompaña durante la gira, cuya primera escala es Madrid.

El Presidente emprendió su viaje al Viejo Continente junto al canciller Santiago Cafiero, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca, y la Portavoz, Gabriela Cerruti.

Desde la Casa Rosada consideran que la interna del oficialismo está vinculada a cuestiones puntuales y no acerca de qué modelo de país se busca alcanzar, motivo por el que consideran que la verdadera pelea es con los dirigentes de la oposición y no entre los propios.