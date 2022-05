Guzmán sigue en defensa del modelo y lo respaldó el embajador de EE UU

Guzmán volvió a cuestionar la gestión de Cristina y defender el modelo actual

En un evento en el que recibió un gran apoyo del embajador norteamericano, Marc Stanley, por su rol en el acuerdo con el FMI, el ministro Martín Guzmán (Economía) ratificó el rumbo económico y, en lo que pareció un mensaje dirigido al kirchnerismo, remarcó que Argentina debe ordenar sus cuentas públicas para evitar caer en un nuevo endeudamiento y para enfrentar al actual proceso inflacionario.

El funcionario expuso en la conferencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) a la también asistieron representantes parlamentarios y dirigentes de la oposición, como el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Antes de tomar el micrófono, Guzmán recibió una calurosa presentación de Stanley ante un auditorio compuesto mayormente por ejecutivos de firmas norteamericanas. “No se si tuvo el suficiente crédito. El trabajo que hizo el ministro en el FMI fue realmente impresionante. Su comportamiento, su conocimiento y su habilidad para trabajar cada tema. Lo que yo atestigüé fue muy increíble”, enfatizó el diplomático en un gesto de respaldo dado en momentos en que el economista platense es blanco de ataques de Cristina Kirchner y de dirigentes de La Cámpora, que lo hacen responsable por la alta inflación y la persistente pérdida de poder de compra de asalariados y trabajadores informales.

De todos modos, los asesores le tendrían que haber advertido que ese no era el marco para sumar puntos en la interna; más bien un ámbito para los oídos de los empresarios del llamado “círculo rojo”. Un viejo dirigente justicialista, por caso, opinó que “el ministro tiene que tener presente que el peronismo se fue construyendo con la confrontación Braden (el embajador de EE UU) o Perón, es decir capitalismo o nacionalismo”. A ese escenario, seguramente, no hubiese ido ningún alto referente kirchnerista aunque en este último tiempo la vicepresidenta tuvo acercamientos con el principal referente diplomático del gobierno de Joe Biden, precisamente, el mismo que elogió ayer a Guzmán.

Lo cierto es que el titular del Palacio de Hacienda destacó que desde el punto de vista fiscal “hay que actuar con seriedad”, un comentario que no pareció nada ingenuo. Es que durante la víspera diputados kirchneristas presentaron un proyecto para crear una renta universal que sea destinada a sectores vulnerables y les posibilite cubrir el valor de la canasta básica.

Al argumentar su propuesta para “tranquilizar” la economía e intentar ordenar las variables macro, destacó que “la Argentina debe ordenar sus cuentas públicas porque sino siempre tendrá problemas de deuda o inflación. ¿Se puede hacer de golpe? No, porque implicaría interrumpir la recuperación”, al tiempo que alertó sobre el riesgo de adherir a recetas mágicas para solucionar los problemas: “Guarda con salirnos con un espacio de sentido común, ya sea de un lado o de otro”.

Siguiendo la nueva estrategia de la Casa Rosada, de salir a confrontar dialécticamente con el cristinismo, el ministro cuestionó la asistencia sin control del Banco Central al Tesoro porque provoca “poca confianza en la moneda local”, en oposición al planteo que el último viernes había realizado la Vicepresidenta con el que desestimó que la emisión monetaria genere inflación. También minimizó el sendero propuesto por Cristina de ir alineando precios, salarios, jubilaciones y tarifas para evitar una disparada del costo de vida. “Para que sea efectivo tiene que funcionar el resto, un programa consistente que incluya acumulación de reservas. Si queda aislado, no tiene efecto. La inflación tiene un componente central de expectativas”, fundamentó.

Por otra parte, Guzmán defendió las metas acordadas con el Fondo y remarcó que es necesario cumplirlas para que haya “una economía sana”. En los próximos días técnicos del organismo crediticio comenzarán a auditar las cuentas públicas en el marco de la primera revisión trimestral. Esa evaluación coincidirá con la definición del nuevo esquema tarifario para las facturas de luz y gas del área metropolitana (AMBA), que busca reducir los subsidios nacionales.

También se hizo presente en el encuentro, celebrado en un conocido hotel de Puerto Madero, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. Este dirigente de cuño “albertista” admitió “ruidos” en el seno del FdT.

La oposición tuvo, asimismo, participación en la exposición. Larreta volvió a sostener la necesidad de alcanzar un “70% por ciento de apoyo” en los comicios del año próximo para que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio pueda llevar adelante las reformas que posibiliten al país transitar un sendero de desarrollo y crecimiento económico. Con todo, hizo referencia a qué sectores no convocaría a una mesa de diálogo: “Yo con el kirchnerismo y con la izquierda no me voy a poner de acuerdo nunca con la visión de país”. Además se diferenció del discurso duro de Patricia Bullrich, por ahora su rival en la interna PRO rumbo a las presidenciales, al asegurar que “es importante mantener un equilibrio de composiciones de centro, no extremas”. Fue por el libertario Javier Milei.