Máximo Kirchner le apuntó de nuevo a Alberto F. y a Guzmán: “Se la tienen que bancar de pecho"

Máximo Kirchner recogió el guante de todas las declaraciones que esgrimió el Presidente durante su gira por Europa y le respondió con dureza, fustigando también al ministro de Economía, Martín Guzmán.

El diputado nacional encabezó un acto en Lanús, y desde allí apuntó al Presidente. “Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer”, disparó. Y añadió: “Los dirigentes que dicen que quieren representar a las mayorías se la tienen que bancar de pecho. Dicen ´no podemos por esto o por lo otro´Basta de esa dirigencia, los argentinos no la queremos”.

Así, pareció aludir a Alberto Fernández que por esas horas había emprendido su viaje de regreso al país tras una breve gira por Europa. En ese marco, el mandatario había vuelto a hablar de su reelección, algo que irrita sobremanera al kirchnerismo, aunque un día después se desdijo.

Máximo Kirchner llegó a ese distrito del Conurbano para participar de la presentación del Consejo partiario local del PJ que encabeza el ex funcionario nacional camporista Julián Alvarez.

En su discurso, el diputado nacional fue directo y duro con Guzmán. “Escucho en los últimos días que el ministro de Economía dice que no tiene apoyo político. Tenés el apoyo del FMI, de Kristalina Georgieva, de los movimientos sociales, del Presidente y de Clarín. ¿Qué más querés?”, chicaneó.

Pero no se quedó ahí y volvió a cargar sobre el titular del Palacio de Haciendaquien había señalado que la disputa interna en el Frente de Todos alimenta la inflación. “Descubrí que hay una nueva causa de inflación: el debate político. ¿En serio creen que es por eso y no porque no ponemos el ojo donde tenemos que ponerlo? ¿En los formadores de precios? Nadie pide saltos bruscos ni locuras. Lo decimos desde la responsabilidad”, añadió.

Luego, volvió la mira sobre el Presidente. “No tiene que haber declaraciones grandilocuentes como las que escuché en las últimas 24 horas. Hay que estar más tranquilo”, dijo.

“Vemos dirigentes de monopatín en los medios, que van con el monopatín de medio en medio, y logran que los traten bien. No sé las concesiones que harán”, deslizó con sarcasmo el hijo de la Vicepresidenta, en referencia a los ministros de Alberto Fernández que durante los últimos días respaldaron al Gobierno en distintas entrevistas.

“Lo que más me preocupa es cuando los dirigentes, más que romper la ola, quieren surfearla. La ola no se surfea, se rompe, porque sino, se hace más grande”, dijo al volver a advertir al Gobierno.