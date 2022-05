EL DIA EN BRASIL.- Corcho Rodríguez, entre el dolor por quedar afuera y la ilusión copera

BRASIL, ENVIADO ESPECIAL.- Jorge Rodríguez es una pieza clave del Estudiantes de Ricardo Zielinski. A horas del choque con Bragantino (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-5-17-4-13-22-el-pincha-quiere-asegurar-la-punta-deportes), el volante habló de todo: sus sensaciones tras quedar eliminado en la Copa de la Liga y de la vuelta de página que significa el partido de esta noche en Brasil.

Respecto a la derrota en UNO frente a Argentinos, "Corcho" dijo que "nos dolió a todos pero tenemos este partido que es muy importante para seguir en busca de los objetivos", al tiempo que prefirió hacer borrón y cuenta nueva: "Lo de Argentinos ya pasó".

Además, siguiendo con la autocrítica, contó que "teníamos todo para llevarnos la victoria porque estábamos en ventaja y con nuestra gente, pero estuvimos mal en todo sentido. Lamentablemente a veces se aprende de los errores, por más que sea duro porque quedamos afuera. Tenemos que intentar no volver a repetirlo".

Lo cierto es que hoy el Pincha tendrá revancha en la Copa Libertadores, que si bien ya se metió en octavos de final le falta sólo un punto para asegurar el primer lugar de su zona. "Tenemos ese objetivo en la mente, sabemos que va a ser difícil porque lo demostraron jugando acá, en donde intentaron mucho. Vamos a salir a jugar igual que en todos lados, tratar de presionar y sentir que estamos ahí" sostuvo Rodríguez, que agregó: "Es importante porque con un punto terminamos primeros y es nuestro objetivo".

Respecto a la excelente campaña que lleva el equipo en el certamen continental expresó que "no imaginábamos estar clasificados dos fechas antes. Ya nos decía Mariano (Andújar) que la copa era muy difícil. Sí sabíamos que teníamos un objetivo enfrente que era palearla para hacer lo posible".

Ya pasando al plano personal, el "Corcho" también habló de la lesión que lo tuvo a maltraer el torneo pasado. "Me dolía el tobillo y me costó mucho sentirme en ritmo de nuevo. Todavía me duelen los pinchazos pero son movimientos muy puntuales". Mientras que al ser consultado sobre cómo es jugar con Fernando Zuqui al lado, figura del elenco albirrojo, precisó: "Zuqui se encarga de ordenar de atrás para adelante al equipo, se suelta. Yo trato de darle el equilibrio al equipo. Es muy cómodo jugar con él y me ayuda mucho".