Colonia Urquiza: "más de 1000 niños expuestos al riesgo vial" y reclamo por obras

Las instituciones educativas de Colonia Urquiza pusieron en común la preocupación por los riesgos viales que padecen a diario más de 1000 niños que concurren a esas instalaciones y además elevaron un pedido a la Municipalidad de La Plata para que ponga en marcha un plan de obras que lleve alivio a la situación. También solicitaron señalética, presencia de inspectores de tránsito y adecuada frecuencia de micros.

El documento de solicitud, presentado el 28 de abril ante la Secretaría de Coordinación Municipal, está rubricado por la Escuela Primaria Nº 57, Escuela Secundaria Nº 86, Jardín de Infantes Nº 940, Escuela Agropecuaria Nº 1, Jardín Maternal Municipal, Fundación Emmanuel, Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 31, y A. C. Club Social, Cultural y Deportivo Colonia Urquiza.

Según expusieron, la zona más comprometida es la esquina de 186 y 492, en donde se encuentran la mayoría de los establecimientos escolares. "Se produce a diario una situación de caos vehicular y al menos una tragedia evitada al día", aseguraron. Además, hay otros puntos críticos como el cruce de Ruta 36 kilómetro 49.5 y la calle 474 de Ruta 36 a 186.

"Los niños y las niñas por más que se encuentren al cuidado de sus familias, van y vienen a pie en diferentes direcciones; los vehículos, estacionan en cualquier espacio disponible dificultando así la posibilidad de tener un corredor peatonal seguro, además gran cantidad de vehículos no reducen la velocidad en las cercanías de las instituciones, espacios por donde se camina sin veredas, sin señalizaciones de tránsito y sumado a esto, hay que tener en cuenta que el tránsito de la Colonia Urquiza es muy particular, observando bicicletas, motos, autos y los colectivos de transporte público, camiones, camionetas y máquinas rurales, complicaciones que otras comunidades no padecen", describieron.

"En los alrededores de estos centros educativos no contamos con carteles que adviertan la cercanía de las mismas, límites de velocidad, prohibición de estacionar, ni reductores de velocidad o sendas peatonales", indicaron.

En el documento puntualizaron que hace falta "señalizaciones necesarias para advertir la presencia de las instituciones educativas en las cercanías y cartelería que advierta el límite de velocidad permitido; así como también pintar las sendas peatonales y establecer zonas de prohibición de estacionamiento para generar un corredor peatonal seguro".

También pidieron por "la presencia de personal de Control Urbano con el fin de organizar a los automóviles y peatones por un periodo prolongado en el tiempo, hasta que la organización del tráfico sea un hábito entre las familias y las personas que tienen esta esquina como paso obligado".

En cuanto a la Ruta 36, solicitaron "reparación de manera definitiva del semáforo de ingreso a la Escuela Agraria Nº 1 buscando una solución a su constante rotura; también colocar los carteles que indican que se aproxima una zona de semáforos y que adviertan la reducción de la velocidad, desde antes de la entrada y por la existencia, justamente, de la institución educativa. Asimismo, pintar la calzada de ruta es de suma importancia, al menos en ese tramo, y por supuesto, reparar los terribles pozos de la banquina, parada de micros y del acceso".

A su vez, plantearon que "en el ingreso al Jardín Maternal Municipal, Fundación Emmanuel y al Club Colonia Urquiza, es necesario construir una banquina, colocar reductores de velocidad y cartelería que advierta la presencia de las instituciones".

Más reclamos

Entre las demandas remarcaron "que en el acceso al Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 31 es imperiosa una vereda para el acceso peatonal, una mejora para el acceso de vehículos y en particular, para el ingreso-egreso de una ambulancia en caso de urgencia y/o derivaciones".

"Sumado a esto también se requiere la colocación de luminarias, así como su posterior reparación y/o mantenimiento", sostuvieron.

Por último, le apuntaron al servicio de colectivos, su frecuencia y cantidad. "Las empresas Oeste y 273 deben contactar a las escuelas para coordinar la mejor manera de que el servicio cumpla su función y luego, lo más relevante, aplicar esos cambios, ya que en otras situaciones han quedado solo en una mera conversación. También se solicita informar y difundir los horarios de los colectivos que ingresan a Colonia Urquiza y los que van hacia el centro de la ciudad, idealmente en las paradas", exigieron.