"Bono sanitario de 30 mil pesos", el nuevo intento de estafa por Whatsapp

"Hola Sí qué tal Buenas tardes Me presento mi nombre es Maximiliano Flores. Estamos tomando la comunicación del Ministerio y Desarrollo Social sobre el decreto 370, es un Bono Sanitario de Emergencia que vos tenés disponible del 3 de diciembre equivalente a $30.500 realmente porque no lo has cobrado por falta información o realmente no necesitas. Para más info enviarlo la palabra consulta".

Ese mensaje recibieron en las últimas horas varias personas, muchas de ellas de esta Región y alertaron por un presunto intento de engaño.

"Yo soy una pensionada del IPS, tengo una pensión no contributiva por discapacidad (fibrosis quística) y estoy habituada a estos tipos de mensajes, pero este tenía una connotación rara, un tono que no me gustó", describió una jubilada de La Plata.

"Y luego busqué en Google la ley que decían representar en su mensaje y nada que ver con lo que ellos decían", agregó.

Otros de los lectores que se contactaron con este diario para contar lo sucedido, aún sospechando, uno de ellos decidió seguirle el juego al presunto estafador y contó que la situación derivaba en una llamada en el que aparentemente le intentaban sacar personales.