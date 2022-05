Ocurrencias: entre suegras y sobrinas

Las parentelas y el poder tienen en común una historia larga y movida. A veces ayudan y a veces perjudican. Fue una semana con novedades varias en un rubro que aporta más escándalos que merecimientos: sobrinas, ex parejas y esposos culposos se hicieron notar. Hasta el Papa Francisco, que se metió con las suegras, acabó coloreando los difíciles vínculos de la familia y sus vecindades.

* Al final, el senador tucumano José Alperovich fue procesado por presunto “abuso sexual agravado con acceso carnal” en seis oportunidades contra su sobrina y ex colaboradora entre 2017 y 2018, aseguró en su fallo el juez en lo Criminal Osvaldo Rappa. Beatriz Rojkes, la esposa del acusado, salió a escena y no le quedó otra que asumirse como engañada comprensiva, más condescendiente que lastimada. No niega que haya existido la infidelidad. Lo que insinúa es que la sobrinita confianzuda probablemente haya participado gustosa de las nostalgias tucumanas del tío empleador. Si Beatriz convence al jurado de que el sexo fue consentido, entonces don José dejará de ser violador. Hoy se usa mucho el congresista mano larga. Por eso doña Beatriz carga contra a esa pariente desagradecida que al parecer ignora que los fueros sirven para casi todo y que las asesoras bien pagas deben saber gestionar cualquier proyecto que se le pase por la cabeza a los congresistas.

* Otra sobrina en capilla es la del juez de la corte Juan Maqueda, según consignó Página 12. “María Guadalupe Burgos admitió en la causa que investiga las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial, que a lo largo de 17 años firmó cheques por los pagos de la obra social, que son alrededor de mil millones de pesos mensuales, sin tener ninguna designación, sin ser contadora ni tener ninguna otra profesión y con escaso o ningún control. A cambio, cobró un sueldo mensual de 400.000 pesos. Burgos es sobrina de la esposa del ministro de la Corte Suprema, el cordobés Juan Carlos Maqueda, y llegó a su puesto exactamente al mismo tiempo que asumía Maqueda en el máximo tribunal”. No todos los tíos son abusadores.

A la esposa de Alperovich no le quedó otra que asumirse como engañada

Para el Papa, las suegras son deslenguadas y, a veces, “un poco especiales”

* Y en esta semana también atrajo la atención la oferta de la pareja presidencial, ofreciendo unos tres millones de pesos para poder clausurar de una vez por todas el interminable cumpleaños que se celebró en un Olivos aislado, pandémico y fiestero. Fue una de las sobremesas más costosa de la historia. Y aún se sigue pagando.

* Y por si faltaba algo más, el Papa se la agarró con las suegras, un tema poco frecuentado por una institución que de entrada les prohíbe a sus sacerdotes poder tener una de ellas. En una de sus tradicionales audiencias, el Papa Francisco pidió que superáramos “los prejuicios más comunes” sobre las suegras y para ejemplificarlo mejor lanzó unas obviedades y algunas frases poco afortunadas. Recordó que ellas “son también madres (…) Es cierto que a veces son un poco especiales, pero han dado todo”. ¿Solo las suegras “son un poco especiales”? Y los sacerdotes, los políticos, los trabajadores… los hombres y las mujeres de cualquier colectivo no son “a veces un poco especiales”? El remate de ese mensaje, dedicado a las suegras, sonó prejuicioso: “A vosotras, suegras, os digo: tened cuidado con vuestras lenguas. Es uno de los pecados de las suegras, la lengua”. ¿Ellas son las únicas deslenguadas? ¿Escuchará el Santo Padre a los políticos de aquí y de allá?

Como dijo el inglés Christopher Hitchens: “Los amigos son la disculpa que nos ofrece Dios por habernos dado también a nuestros parientes”.