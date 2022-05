La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo tendrá como dos platos fuertes la definición del campeonato argentino, en los que se enfrentarán Tigre y Boca y además un duelo muy atractivo en La Liga de España, con el Barcelona y el Villarreal desde las 17. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

16:00 Final - Boca vs Tigre ESPN Premium/TNT SPORTS

SERIE A

07:30 Spezia vs Napoli

13:00 Inter vs Sampdoria ESPN Extra

13:00 Sassuolo vs Milan ESPN 3

16:00 Salernitana vs Udinese

16:00 Venezia vs Cagliari

PREMIER LEAGUE

12:00 Arsenal vs Everton

12:00 Manchester City vs Aston Villa ESPN

12:00 Liverpool vs Wolves ESPN 2

12:00 Leicester vs Southampton

12:00 Crystal Palace vs Manchester Utd.

12:00 Chelsea vs Watford

12:00 Burnley vs Newcastle

12:00 Brighton vs West Ham

12:00 Brentford vs Leeds

12:00 Norwich vs Tottenham



LIGA DE ESPAÑA

12:30 Elche vs Getafe

15:00 Alavés vs Cádiz DIRECTV SPORTS

15:00 Granada vs Espanyol ESPN Extra

15:00 Osasuna vs Mallorca DIRECTV SPORTS 2 / 1612

17:00 Barcelona vs Villarreal DIRECTV SPORTS

17:00 Real Sociedad vs Atlético Madrid DIRECTV SPORTS 2 / 1612

17:00 Sevilla vs Ath. Bilbao ESPN 3

PRIMERA NACIONAL

14:00 San Telmo vs Alvarado

15:00 Guillermo Brown vs CA Mitre

16:00 Atl. Rafaela vs Ferro

16:00 Gimnasia Mendoza vs Estudiantes RC

17:00 Chacarita vs Sacachispas

19:00 Güemes vs Morón

21:30 San Martín Tuc. vs Tristán Suárez TYC SPORTS

NBA

22:00 Dallas Mavericks vs Golden State Warriors



MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

21:00 LA Galaxy vs Houston Dynamo ESPN Extra

TC 2000

09:30 TC 2000 - Neuquén TYC SPORTS

ROLAND GARROS

06:00 1ra ronda ESPN 2/ESPN 3

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

06:30 Alemania vs Argentina ESPN Extra

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

09:20 Alemania vs Argentina ESPN Extra

F1 - GP DE ESPAÑA

10:00 Carrera FOX SPORTS

SEVEN WORLD SERIES

12:00 Seven de Toulouse FOX SPORTS 2

GOLF: PGA CHAMPIONSHIP

14:00 Ronda Final ESPN 2

TOP 14 DE FRANCIA

16:05 Castres vs Perpignan