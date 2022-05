En Provincia hablan de "una buena y una mala noticia" del Covid, y hay alerta por la viruela del mono

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó hoy que existen "muchísimos casos de Covid-19" y destacó que "la velocidad del crecimiento de los contagios ha sido muy fuerte en las últimas tres o cuatro semanas", por lo que advirtió que "el barbijo no debería no usarse", incluso en entornos escolares. Pero también se refirió a la situación en territorio bonaerense respecto al avance de la viruela del mono en el mundo.

Por un lado, el funcionario dijo que "tenemos una buena y una mala noticia con respecto al Covid. La mala es que sigue circulando, ha mutado bastante el virus y hay una subvariante de la Ómicron, más contagiosa: la BA.2. Lo positivo es que con la misma vacuna, conseguimos el mismo efecto".

Además. en declaraciones a FM La Patriada, pidió a la población que complete los esquemas de vacunación y recordó que la cuarta dosis en territorio bonaerense es "libre y federal", con lo cual "cualquiera que haya cumplido los cuatro meses desde la última aplicación puede acercarse a una posta y recibir la vacuna". "Hoy tenemos muchos casos. La velocidad del crecimiento ha sido muy fuerte en las últimas tres o cuatro semanas. Por el momento, no hay un impacto significativo en las internaciones. Quizás haya algún aumento, pero de ninguna manera como en el 2020, el 2021 o enero de este año", admitió y atribuyó ese hecho al efecto positivo de las vacunas ya que "el virus es igual de letal que antes".

Luego, expuso que "no es cierto que cuando viene el invierno uno se enferma porque toma frío; se enferma cuando está en un lugar cerrado con poca ventilación con los virus que están circulando" y recalcó que "hay que usar barbijo en los lugares cerrados y ventilar bien". En esa línea, aclaró que "no es necesario hisopar a todas las personas para saber el diagnóstico" y recomendó que "cualquier persona que sea sintomática, debe quedarse en su casa". Y aclaró que "ante la aparición de síntomas, hay que quedarse en casa si está vacunado hasta 5 días y a partir de ahí, 5 días con máximo cuidado. Además, hay que evitar contactos con personas de riesgo. No es necesario ningún PCR o testeos. No es como antes que buscamos cada caso para aislar y reducir la cadena de contagios ya que eso tiene impacto en la economía cuando no hay aumentos de internaciones", aclaró.

Viruela del mono

La otra preocupación de las autoridades sanitarias bonaerenses es la viruela del mono. Al respecto Kreplak afirmó que en la Provincia siguen con atención la evolución de contagios de la viruela símica que se está registrando en el mundo, entre ellos uno sospechoso en Argentina, pero descartó que en este momento haya un escenario de aumento acentuado de casos.

"Hay un caso sospechoso que viene de una zona de brote, está en aislamiento y veremos en unos días o en unas horas si es o no viruela. No es momento de escalada de contagios masivas, pero estamos observándolo", sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

Kreplak se refirió al hombre residente en la provincia de Buenos Aires que hizo una consulta en el sistema médico de la Ciudad de Buenos Aires por presentar síntomas compatibles con viruela símica, luego de haber regresado de un viaje en España.

Las muestras están siendo analizadas por el Instituto Malbrán para determinar si se trata efectivamente de dicha enfermedad.

Al referirse a los casos de viruela, Kreplak remarcó por FM La Patriada que se trata de "una enfermedad altamente contagiosa que hace muchísimos años está erradicada producto de las vacunas", pero aclaró que "sí hay viruelas en animales que, eventualmente, se contagian en personas".

"Hace años se conocen casos de las viruelas de monos, sobre todo en África. Lo que sucedió estas últimas semanas es que en dos países de Europa se dieron contagios interhumanos de viruela de mono, con riesgo por vía saliva o de transmisión sexual. ¿Esto puede producir una epidemia o una pandemia? Por el momento no lo sabemos", indicó.

Incluso, el ministro recordó que por el momento el único caso confirmado en América se registró en Estados Unidos.