Habló Tamara Pettinato y aseguró que el trágico incendio "pudo haberse evitado"

La periodista Tamara Pettinato habló del incendio en el departamento de su hermano Felipe, en el barrio porteño de Palermo, que se cobró la vida de Melchor Rodrigo, y se refirió además a la salud mental de su familiar propietario del inmueble afectado por las llamas.

"Si la ley de salud mental fuera de otra manera se podría haber evitado", sostuvo Tamara Pettinato, quien gestionó la internación de Felipe en una clínica psiquiátrica. Al respecto, dijo que "tenés que estar convencido de que es por su bien”, pese a que “cuando yo tomo esa decisión soy su enemiga”.

Asimismo, contó que "mi hermano está internado, bajo tratamiento. Todavía está en shock. No puedo contar mucho más, no me gusta hablar de esto y exponer todo".

“Si la ley de salud mental fuera de otra manera, y yo o cualquiera de las familias de los enfermos psiquiátricos pudiera intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado", analizó.

Según la ley “no podés internarlo contar su voluntad y una persona en ese estado tampoco quiere hacerlo, entonces es un círculo, es muy difícil”, sostuvo Tamara. Y añadió: “Terminamos ayudándonos entre familias a las que nos pasó lo mismo".

A su vez, manifestó su dolor por lo ocurrido al señalar: "Me sale decir que estamos muy tristes, que lo pasó fue una tragedia espantosa que nadie se la esperaba". En ese sentido, la mentó el desenlace trágico de Melchor Rodrigo. "Era muy amigo de Felipe, hoy en día era su mejor amigo", dijo.

En ese marco, comentó que Felipe "es mi hermanito diez años menor que yo. Tengo un hermano con una enfermedad y nunca me voy a enojar con él ni soltarle la mano".

La periodista comentó que hay una investigación de la Justicia por lo ocurrido y precisó que "mi hermano está internado, bajo tratamiento. Todavía está en shock". También subrayó que en ese marco "no puedo contar mucho más". "No me gusta hablar de esto y exponer todo", deslizó. "Sí es algo que se podría haber evitado… Esa es la verdad", destacó.