Pipo no piensa guardarse nada para ir a Caseros

Comenzó la cuenta regresiva para que los hinchas puedan ver de nuevo al Lobo en cancha. El equipo de Néstor Gorosito encarará desde hoy, las dos últimas prácticas de la semana, previo al cotejo del miércoles ante Liniers por los 32avos de final de la Copa Argentina, que se jugará desde las 17:10 en el estadio de Estudiantes de Caseros.

Tras el día de ayer libre, el grupo se reencontrará en Estancia Chica, donde seguramente ya que definido el once que pondrá Pipo Gorosito en cancha y que probablemente no tenga cambios respecto al que viene de vencer a Newell’s en el Bosque, por la última fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador quedó más que conforme con lo hecho por su equipo contra el Leproso y por lo tanto, teniendo en cuenta que la Copa Argentina puede ser uno de los grandes desafíos para el Lobo en la temporada que se avecina, pondrá toda la carne al asador.

Si bien en un principio se especuló con la posibilidad de que puedan sumar minutos algunos juveniles o futbolistas que no tuvieron tanto protagonismo en el campeonato como por ejemplo Franco Soldano, Gorosito iría por lo seguro para intentar no pasar sobresaltos ante un rival que milita en la Primera C pero con el cual no deberá confiarse.

Cabe señalar que Pipo estuvo formando parte de la transmisión televisiva de la final de ayer entre Boca y Tigre, pero estará presente esta mañana en Abasto para terminar de definir los detalles de la formación, que todo hace indicar será con: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Nicolás Colazo; Johan Carbonero, Agustín Cardozo, Brahian Alemán y Ramón Sosa; Eric Ramírez y Cristian Tarragona.

LINIERS VIENE DE UN TRIUNFO

En su último encuentro, disputado el pasado sábado, el próximo adversario del Mens Sana se impuso por 2 a 1 ante San Martín de Burzaco.

El equipo que dirige técnicamente César Monasterio se impuso con goles de Mateo Gridel y Rodrigo Di Motta, por la 16ª fecha del torneo y promediando el complemento, el DT, aprovechando el 2-0 transitorio a su favor comenzó a cuidar a algunas piezas pensando en el miércoles. Justamente por ello, el rival pudo llegar al descuento y le complicó los planes sobre el final.

Todavía no hay oficialización sobre la venta de entradas para el partido del miércoles

Ese once titular de Monasterio, que estaría también el miércoles en Caseros, fue con: Ignacio Díaz Peyrous; Rodrigo Di Motta, Gastón David, Santiago Formichelli y Víctor López; Joel Torres, Santiago Palacio, Mateo Gridel, Federico Chacón; Agustín Occhiato y Franco Méndez.

LOS HINCHAS, ANSIOSOS POR LAS ENTRADAS

Si bien ya se supo que los simpatizantes albiazules tendrán 8 mil localidades disponibles para ir a Caseros, la organización no confirmó cuándo serán puestas a la venta, aunque sí se espera que haya solamente un día de expendio.

Teniendo en cuenta que los boletos disponibles no son demasiados, muchos hinchas se encuentran ansiosos y esperando novedades que aún no han sido oficializadas.

Sin embargo, tal como ya había mencionado este medio, todo indica que la venta sería mañana de 8 a 19 en el estadio del Bosque, aunque tampoco se descarta que pueda ser mediante internet. Los valores serían:

-Menores $1000 (hasta 11 años)

- Generales $1.500

- Platea $3.000

Por lo pronto, ya son varias las filiales triperas que comenzaron a organizar una caravana de micros para decir presente el miércoles por la tarde, donde los de Pipo buscarán meterse en la próxima instancia donde ya se encuentra esperando Flandria.

ESPERA FLANDRIA

Justamente, una de las posibilidades que analiza la organización del certamen federal y que ya se lo habría comunicado a los dirigentes de Gimnasia es que el cruce por 16avos de final de Copa Argentina se juegue una semana después del que lo tendrá al Lobo frente a Liniers. Así, si los de Gorosito ganan el miércoles, volverán a ver acción en cuestión de días, y en otro estadio del conurbano bonaerense, tal como viene pidiendo la CD.