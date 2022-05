Mirtha Legrand habló de su salud tras contagiarse de coronavirus: qué contó

Mirtha Legrand informó hace unos días a través de su cuenta de Twitter que se había contagiado COVID-19. Días después de asistir a la gala de los Martín Fierro, la conductora de 95 años le comunicó la noticia a sus seguidores, donde daba detalles de su estado de salud: “Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre”, comunicó en aquel momento.

Este jueves, hubo novedades en torno al cuadro de la diva. “Estoy bien. Mañana me hisopan de nuevo y estoy esperando que me dé negativo”, señaló la Chiqui en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen. Allí contó que se había hisopado en la previa de la entrega de los Martín Fierro y que el resultado había sido negativo, lo que le permitió asistir a la gala que se realizó en el Hotel Hilton.

Mientras que manifestó “Luego de la fiesta, el miércoles empecé a tener algunos síntomas y el jueves pasado me hicieron otro hisopado que me dio positivo”. Luego, explicó, al hablar con el conductor de “Mitre Live”, que “Mañana vendrá el mismo joven del laboratorio que me manda Nacho y me hisoparán”.

Así es que la misma empresa también realizó el testeo del productor y su equipo. Por otro lado, afirmó “estar bien” y “esperando que mañana me de negativo”, en referencia al test de coronavirus.