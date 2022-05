VIDEO. Reapareció Centeno por el caso de "los cuadernos de las coimas" y dio detalles

Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación entre 2004 y 2005 que destapó el caso de "Los Cuadernos de la Coimas" en torno a sobornos entre empresarios y el Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, volvió a dar detalles de los hechos investigados, en este caso ante la justicia de España que indaga una arista relacionada con el pago de coimas de la empresa Isolux al gobierno argentino por la Usina de Río Turbio.

Se trata de una declaración virtual que brindó Centeno a la justicia española, cuyo video fue dado a conocer por Infobae, en donde Centeno ratifica con detalle que funcionarios cercanos al Gobierno que él mismo trasladaba llevaban bolsos repletos de dinero, cuyo origen sería de las maniobras ilícitas denunciadas, a la Casa de Gobierno, la Quinta de Olivos y otros lugares frecuentado por las autoridades nacionales.

La declaratoria es de fines de abril, ante el juez de la Audiencia Nacional de España, HugoMorales, ante quiene Centeno respondió a las preguntas y se vio con una apariencia diferente respecto a las pocas imágenes que se conocían de él, con anteojos y barba extensa. En Argentina, el chofer aportó las copias de sus cuadernos, fotos y videos, y se acogió al régimen de arrepentido como imputado colaborador.

Centeno sostuvo que comenzó con sus anotaciones "desde el principio", cuando llegó como transportista al Ministerio de Planificación e involucró una vez más con el tralado de bolsos de dinero aparentemente proveniente de coimas al ex subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta; al ex secretario privado de Julio de Vido, Nelson Lazarte; al ex director de Energías Renovables, Fabián Ezequiel García Ramón; y al asesor Hernán Gómez. Sus escritos cesaron, dijo, a fines de 2015, antes del último período presidnecial de Cristina Krichner, debido a que tomó conciencia de lo arriesgado de su conducta. Asimismos, señaló que entre 2011y 2012 dejó de realizar las anotaciones porque pensó que tras la muerte de Néstor Kirchner dejería de hacer esos viajes, además de que estaba "asustado" porque también filmaba y se sentía expuesto.

Según Centeno, la única persona que sabía de sus registros era su amigo Jorge Bacigalupo, quien le entregó el material a un periodista que luego sacó los datos a la luz.

En cuanto a los viajes y los bolsos, le preguntaron "¿a dónde lo llevaban y a quién se lo entregaban?". Respondió a "Uruguay 1306", que es la dirección del edificio donde reside Cristina Kirchner, y a "Quinta de Olivos y en la calle, son los lugares que recuerdo". Además, nombró como receptor de pagos a a Martín Larraburu, asesor del entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

La "causa de los Cuadernos" está elevada en gran parte a juicio oral. El expediente madre, denominado Cuadernos (número 9608/2018), tiene 47 imputados, entre empresarios y funcionarios. Luego, hay otro que en los Tribunales llaman “Camarita”, 13816/2018, donde se investiga la cartelización en las obras viales, que cuenta 52 acusados, entre empresarios y funcionarios.

Además, está el expediente conexo, que también está a la espera del juicio oral, donde se vinculan los hechos respecto de los bienes, en el país y en el exterior, del secretario de Néstor Kichner, Daniel Muñoz, con 15 imputados, entre testaferros y profesionales vinculados a operaciones que podrían configurar delitos de lavado de dinero.