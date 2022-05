Críticas a Milei por mostrarse a favor de la libre portación de armas

Referentes de diversos espacios políticos criticaron las declaraciones del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien se mostró a favor de la portación de armas. “Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente”, dijo Milei y añadió: “Como seguidor de Gary Becker (economista estadounidense) y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande”.

“En cambio, cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban las usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia”, justificó Milei al exponer su postura.

Los dichos del legislador se produjeron tras la muerte de 19 niñas y niños de entre 8 y 10 años, y de dos adultos en un tiroteo ocurrido en una escuela primaria de Texas, Estados Unidos, país donde el uso de armas por parte de civiles está permitido.

En abril, Milei ya había defendido el uso de las armas. “En los lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia baja. Si el delincuente no ve nada negativo a la hora de asaltarte, entonces está subiendo su beneficio. A los que le tengan miedo, que no se calcen, pero nadie le puede decir a otro cómo puede defenderse”.

Repercusiones

Tras los dichos de Milei, el diputado y presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, aseguró: “La masacre ocurrida en Texas, donde murieron 19 menores y 2 maestras, es terrible. No puedo concebir cómo algunos insisten en fomentar discursos violentos, armamentistas, supremacistas y extremos en nuestro país. La portación libertaria de armas es barbarie”, sostuvo Ferraro en su cuenta de Twitter.

Desde la izquierda, el legislador porteño del Parido Obrero Gabriel Solano, sostuvo -también a través de la red social Twitter- que Milei “quiere armar a la población para un enfrentamiento fratricida” y consideró que “es reaccionario de principio al fin”.

En tanto, el diputado provincial Daniel Lipovetzky (Juntos por el Cambio) dijo que “no se entiende el objetivo del planteo de Milei”. Y agregó: “Creo que él asoció la venta de armas libre con la seguridad, y esas cuestiones hay que discutirlas con datos”.

En este sentido, además, añadió: “Sobre todo él, que se precia de ser una persona que siempre tiene datos a mano, pero en este caso no hay ningún dato empírico que muestre que con la venta de armas libre mejora la seguridad”.

Para Lipovetzky, en el tema de armas “los controles del Estado son necesarios” y “muchísimos países lo tienen porque estamos hablando de armas que provocan daños y muertes y es lógico que el Estado registre y controle eso”.

Por otra parte, Milei había dicho que está “en contra de la pena de muerte” ya que el liberalismo “se basa en el derecho a la vida y la libertad”. Y esgrimió: “La pena de muerte no cambia nada. Cuando comparás la delincuencia entre un estado donde hay pena de muerte y otro donde no la hay, no varía. Esto es porque los jueces que eran duros originalmente, cuando hay que aplicar la pena, se vuelven laxos”.

El tema de los pasajes

Por otro lado, sobre las críticas que recibieron tanto él como su compañera de bloque, Victoria Viollarruel, por usar pasajes de avión oficiales para viajar por el país para hacer campaña política, se excusó diciendo que “todo el dinero de mi salario mensual como diputado es transferido luego de los sorteos que hago, yo no me quedo con un solo peso”.

Y agregó: “Al ser diputado nacional, esos pasajes están para ir a las provincias y juegan el rol de un viático. Y si no los usaba ese dinero volvía a la Cámara de Diputados”.