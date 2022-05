Llegaba solo a su casa de Arana y entró con una pistola en la cabeza

Tres delincuentes armados mostraron sus violentos pergaminos en un asalto a una familia en la localidad de Arana.

Al amparo de la oscuridad de la noche y, la típica geografía de la zona, conformada por quintas y extensos loteos, los ladrones sorprendieron a un hombre cuando llegada a su domicilio de la calle 620 entre 159 y 160 y le pusieron una pistola en la cabeza.

El hecho, que trascendió ayer, ocurrió cerca de las nueve de la noche del último sábado y no se descarta que se trate de los mismos asaltantes que concretaron otro terrible hecho en Abasto, donde hubo un detenido (ver aparte).

Coincide el modus operandi, la pluralidad de integrantes de la banda y sus vestimentas: capuchas, barbijo y guantes de tela.

En lo que respecta a este caso, según el reporte oficial, en circunstancias en que un hombre de nacionalidad boliviana ingresaba en su domicilio a bordo de una camioneta Ford EcoSport, se percató de que no estaba solo.

Enseguida, con amenazas verbales y las del caño de una pistola, le hicieron saber de que iba a sufrir un asalto y no había para él ningún tipo de escapatoria.

A la fuerza entonces, en cuestión de pocos segundos, estuvo reunido con el resto de los integrantes de su familia: la pareja y los dos hijos, uno de cuatro años, que quedaron paralizados por el miedo al ver la situación.

Salvo al chiquito, al resto de las víctimas las maniataron de pies y manos y al dueño de la finca y a su hijo mayor, de unos 23 años, les pegaron varios culatazos en la cabeza, al punto que sufrieron distintas heridas cortantes en la nuca y en la frente.

En medio de esa locura, empezaron a revolver los distintos ambientes del inmueble en busca de cualquier elemento de valor.

Voceros con acceso a la causa indicaron que los delincuentes fugaron con al menos 16 mil pesos, tres teléfonos celulares, las llaves de dos camionetas y dos bicicletas, entre otros objetos que se deberán establecer, ya que las habitaciones quedaron literalmente “patas para arriba”.

Una vez que los autores del golpe escaparon, los damnificados pudieron liberarse y llamar a la Policía, que les brindó contención y pidió la presencia de un equipo médico del SAME para que asista a los lesionados.

Al parecer, se pudo establecer la presencia de cámaras de seguridad privadas y municipales en la zona, cuyo contenido podría resultar de vital importancia para el esclarecimiento del robo.

EL DELITO POR TODAS PARTES

Como sucede en cada rincón de la Ciudad, la inseguridad también se siente fuerte en Arana, donde es un tema candente de los últimos días.

Al parecer, ya se contabilizaron más hechos que los que habitualmente ocurrían en la localidad, lo que generó mucha preocupación.

El reclamo, se podría decir, es el mismo y repetido de otros barrios: la falta de patrullajes, más en un sector con gran componente de ruralidad.

Entre los mayores cuestionamientos que se escuchan en la zona, figuró la falta de operativos en las afueras de los centros más urbanizados.

“Parece que no existimos. Como estamos lejos, nos tenemos que arreglar como podemos. El gran problema es que ya no podemos trabajar así. No tenemos seguridad, ni garantías”, refirió un poblador de la zona en contacto con este diario.

Si bien, incluso, han existido reuniones con jefes policiales, las soluciones solo duran unos pocos días.

“No ponen algún patrullero en un cruce, a la vista de todos, pero después desaparece y los robos no”, se quejaron.

Se sabe que habría productores que tendrían en mente armarse para defenderse del delito.

Se trata de un tema de mucha actualidad en el país y que no le escapa a la problemática local.

“Escuchamos que muchos lo están pensando como una posible solución, si ya no lo hicieron. Es todo muy peligroso”, reflexionó un frentista.

Por el caso del ataque en la calle 620 entre 159 y 260, tomó intervención el Destacamento Arana, con conocimiento de la UFI de Autores Ignorados N° 9 de nuestra ciudad.