Homenajeó a Gilda, la rompió en el escenario y sigue en la Voz Argentina: ¿De quien se trata?

Una nueva audición a ciegas ocurrió este jueves en "La Voz Argentina", en un programa que suma cada vez mas rating y que busca instalarse por mucho tiempo en la palabra de Telefe. Entre tantos participantes que se presentaron, hubo una jovencita que causó una grata impresión.

Se trata de Aneley Mattei. Se presentó con un estilo de cumbia, pero no era una vestimenta cualquiera: era aquella que solía tener Gilda, cuando cantaba arriba de los escenarios. Como no puede ser de otra manera, cantó "Se me ha perdido un corazón", uno de los mejores temas de la ex cantante de movida tropical que aún suena en cualquier boliche o en los cumpleaños.

Con su voz, cautivó al jurado que se dio vuelta en su totalidad, diciéndole bellas palabras a Aneley, que sentía que esta era una gran oportunidad. Ricardo Montaner se dio vuelta y no pudo evitar moverse al ritmo de la música. Luego se sumaron Soledad, Mau y Ricky y Lali. El estudio era una fiesta.

Tras escuchar las devoluciones del jurado, la joven oriunda de Quilmes, tuvo que elegir: "Es un honor para mí estar acá. Desde los 18 años, participo en los castings de "La Voz Argentina". Y hoy pude lograrlo. Me voy con Mau y Ricky", afirmó.

El dúo de hermanos se llevó a una voz privilegiada, que seguramente tendrá mucho camino por recorrer y hará una gran experiencia en el certamen, tras pasar a la instancia de batallas, donde allí se eliminarán uno a uno.