VIDEO.- Fiestas ilegales sin freno en La Plata: denuncian agresiones y amenazas con arma

Vecinos de un sector de Los Hornos denunciaron la realización de una nueva "fiesta clandestina". Además de no poder descansar por los fuertes ruidos que ocasionó el evento en el barrio, aseguran que también fueron víctimas de "agresiones y amenazas con arma de fuego".

"Es el tercer año que llamamos a Control Urbano por las fiestas clandestinas que realizan en una casa pero venían y no hacían nada. Recién hoy vinieron porque nos amenazaron y fuimos a la comisaría", le dijo a EL DIA una de las damnificadas, que prefirió mantener su nombre en reserva por "miedo a represalias". Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Tercera que envió a este diario, la convocatoria se habría realizado en una vivienda de la zona de 67 y 140, y se trataría de "una fiesta electrónica sin permiso ni habilitación, y en donde cobran entrada". Según contó la mujer que se comunicó al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896), "tengo a mi hijo en tratamiento, mi esposo ingresa a trabajar a las 5 y media de la mañana, y padecemos esto como todos los vecinos hace años, sin justicia, ni multas. No tenemos respuestas".

La vecina platense aseguró que "hay radicadas más de 50 denuncias" porque "la música continúa hasta las 8 de la mañana. En el patio encontramos todo lo que consumen y nos tiran a través del tapial". Sostuvo que "bajan jóvenes con bolsas de alcohol, gritan, nos estacionan en el garaje, totalmente fuera de sí, sin poder nombrar las sustancias. Es una vergüenza que el municipio haga acaso omiso a esta situación, y ni hablar en época de pandemia, donde hubo más de 150 personas en las fiestas".

Según contó, anoche cerca de 4:30 de la mañana, después de reiteradas llamadas al 114, al 911 y al 147, "desactivaron la fiesta, pero porque habíamos ido a la comisaría ya que realizamos la denuncia por amenazas con arma de fuego por parte de una de las personas que estaba esperando abonar para ingresar". Sobre esa situación violenta manifestó que "una persona de gorra me estaba agrediendo, se me acercó y me mostró el arma, por eso corrimos con mi esposo adentro de la casa". En tanto dijo que "además nos agredió una señora y una persona hasta nos pateó el portón porque los filmábamos" y que "después de 5 años de denuncias, por primera vez y por amenazas y radicando la denuncia y avisando a control urbano que habíamos llamado al diario el día EL DIA, desactivaron la fiesta clandestina".

En ese sentido dijo tener temor por la respuesta que pueden tomar los denunciados: "Ahora tememos miedo por las represalias, necesitamos que el Intendente nos escuche y nos brinden protección", precisó.

"Control urbano me dijo que si yo grababa podían realizarme una denuncia penal, por ser propiedad privada. Y lo grabamos porque después de 5 años necesitamos que esto se termine y alguien nos escuche, que vean las pruebas", dijo visiblemente indignada la mujer, que además envió los videos a este diario.

Ahora la UFI Nº 9 tiene la causa caratulada como "amenazas" en la que investigará los hechos sucedidos en ese barrio de Los Hornos.