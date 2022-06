Otra vez El Gordo Valor: lo demoraron en el Conurbano

Luis Alberto "El Gordo" Valor, el líder de la denominada "Superbanda", que en los noventa cometió asaltos a bancos y blindados, fue demorado en el partido bonaerense de Pilar para ser notificado de que debía comparecer a una citación para un juicio oral en los tribunales de San Martín, tras lo cual quedó libre, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



Según la información a la que tuvo acceso Télam, Valor (70) fue demorado ayer cuando caminaba por el barrio Lagomarsino de dicho partido de la zona norte de conurbano junto a otro hombre y, al ser identificado, surgió que tenía un pedido de comparendo porque no había asistido a una citación judicial a la que estaba convocado.



"Me veo involucrado porque llevé al dueño de la casa en mi coche y cuando vino la Policía nos llevó a todos presos", dijo esta tarde al canal Telefé.



De acuerdo a las fuentes, Valor, con domicilio en Villa Rosa, Pilar, poseía hasta ayer un pedido de paradero activo para comparecer a un juicio por un homicidio cometido el 3 de diciembre pasado, a pedido de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín.



"En la comisaría explico todo, pero me dijeron 'vos tenés antecedentes y te vamos a notificar de todo, tenés que esperar', y pasaron las horas y me incomodé porque ya viví estar atrás de una reja. Me quedé un par de horas sufriendo mucho frío y cosas que no tengo que andar pasando", aseguró.



Tras ser notificado de ello, el exlíder de la "Superbanda" quedó en libertad y la información sobre el trámite fue remitida esta mañana a la sede judicial que requirió su presencia.



A su vez, Valor desmintió que haya sido detenido por robar una casa y afirmó que viene "haciendo buena letra, desde hace muchos años".



"Primero no me reconocieron (los policías) y después si, fui bien tratado pero eso demoró mucho tiempo y no merecía pasar por esa incomodidad. He sufrido muchos años esto y porque tenga antecedentes una persona que quiere hacer las cosas bien no se la deja así", explicó.



E insistió: "Ellos están informando mal a la población y quedo como un cuco, simplemente hice una gauchada a una persona derecha. Tengo setenta años y ya no jodo a nadie."



Valor negó que a esa edad vaya "a agarrar un fusil o una Ithaca" porque ya no puede "ni caminar" y no perjudica "a nadie".



"Yo no me acuerdo más lo de atrás porque si me pongo a recordar todo lo que me pasó es muy difícil poder sobrevivir y las aspiraciones que tengo son muchas y buenas para mí, para mi familia, poder compartir con mi nieto, con mis hermanos", añadió "El Gordo" Valor, quien contó que se hará una película sobre su vida y ahora trabaja como constructor de cabañas de madera en la zona del Delta.



La "Superbanda" liderada por "El Gordo" cometió una serie de resonantes hechos delictivos durante los noventa y fue considerada la organización de robo de bancos y blindados más célebre de la historia criminal argentina.



En setiembre de 1994, Valor se fugó del Penal de Villa Devoto junto a otros presos tras descolgarse de una sábana y saltó desde una altura de siete metros para ganar la calle, pero luego fue recapturado.



En 2007 fue beneficiado con una excarcelación tras haber pasado 15 años detenido y por no estar firme su sentencia.



Sin embargo, el 31 de julio de 2009 volvió a ser apresado tras una persecución y tiroteo que finalizó dentro de un country de la localidad de Pablo Nogués.



En mayo del 2014 había recuperado temporalmente la libertad bajo un régimen especial, pero en un mes después volvió a la cárcel al ser sorprendido portando armas y en julio de 2018 quedó libre al cumplir al totalidad de la pena.