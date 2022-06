Bochazos masivos en la UNLP: reunión en Medicina y crecen los reclamos por más clases presenciales

Luego de la información que brindó EL DIA de los bochazos masivos en la Facultad de Medicina de la UNLP, este miércoles se brindaron novedades con respecto a las clases presenciales, algo que reclaman constantemente los alumnos de dicha carrera universitaria. Es que tras el 80% de aplazos registrado en Anatomía C, de 1º año, también se conoció un porcentaje similar de reprobados en Infectología.

En este contexto agrupaciones estudiantiles de Medicina se reunieron con el titular de la cátedra de Anatomía C, Ángel Narduzzi, y le manifestaron su preocupación por los exámenes reprobados y "exigieron" cursar la materia de forma semanal, entendiendo que estudiar de forma "remota" no es lo mismo.

De esta forma a actual conducción del centro de estudiantes "Remediar" anunció un compromiso por parte de los docentes y lo expresaron a través de un comunicado.

LEA TAMBIÉN Más bochazos en Medicina y ya hablan de un cuadro “dramático”: marcha y asamblea

"Hace unos instantes nos reunimos con el titular de la cátedra de Anatomía C, Ángel Narduzzi, para transmitir la preocupación sobre el alto porcentaje de desaprobados en la primera fecha. Desde Remediar, entendemos que surge de estar cursando en estas condiciones donde vemos un preparado solo 1 hs y media cada 15 días, por eso hicimos principal hincapié en esta necesidad", dice el escrito.

Y también agregan: "Y después de tanta insistencia, el titular nos informó que están trabajando para encontrar la forma de cursar semanal a partir del segundo cuatrimestre. Además, nos transmitió que se brindará una instancia de revisión de los parciales para ver nuestros errores".

MOVILIZACIÓN DE ESTUDIANTES

Los estudiantes de la Facultad de Medicina se movilizaron ayer martes en la explanada de la unidad académica de 60 y 120, luego de que se conociera el bochazo masivo en un parcial de la cátedra de Anatomía C, de primer año, que dejó un tendal de alrededor de 800 desaprobados sobre un total de 1000 exámenes. Según los manifestantes, habían advertido de la situación y le apuntaron por la situación a la modalidad de la virtualidad. En ese sentido, exigen presencialidad plena de las cursadas, más aún de una materia como Anatomía.

"Concentración por bochazos en las materias y la presencialidad", fue el lema de la convocatoria realizada por los estudiantes de Medicina y que cuenta con llamado del centro de estudiantes, a cargo de Unite.

"Necesitamos que las autoridades de la Facultad garanticen los recursos necesarios y mecanismos para que las cátedras puedan volver a la normalidad", enfatizaron

LEA TAMBIÉN Más bochazos en Medicina y ya hablan de un cuadro “dramático”: marcha y asamblea

La preocupación del docente por el nivel que demostraron los alumnos en la prueba quedó manifiesta al sostener que el parcial "no era para nada complejo". "No es que aumentemos la dificultad de las preguntas y por eso desaprobaron. Para nada, era preguntas muy simples, al punto que prácticamente no hay queja de los alumnos", expresó. Y añadió que "más que desarrollar una respuesta lo que tenían que hacer era observar una parte de un preparado anatómico y describir de qué se trataba, reconocer si era un nervio, una arteria, una vena, un músculo, etc. Eran cosas muy groseras y no supieron explicarlas".

En diálogo con EL DIA, los estudiantes aseguraron que "sin volver a la presencialidad es difícil sostener un aprendizaje de buena calidad" y, en sintonía con el profesor titular de Anatomía C, coincidieron en que "el parcial no fue difícil para los estudiantes". "No hubo quejas en relación a la complejidad. Es una cátedra que siempre estuvo con los estudiantes. Pero el problema es que hay compañeros que vienen de terminar el secundario con cursadas virtuales y cursan una hora y media cada 15 días", analizaron.