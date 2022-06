Causa de abuso sexual: solicitaron postergar la indagatoria a Sebastián Villa por "compromisos futbolísticos"

La defensa del futbolista colombiano Sebastián Villa, solicitó la postergación para el 30 de junio de la indagatoria que debía prestar el viernes próximo en la causa que lo tiene como acusado del abuso sexual de una joven en un country de Canning, en junio del año pasado, según informaron fuentes judiciales.



El abogado Martín Apolo, defensor de Villa, presentó un escrito ante la fiscalía Especializada de Violencia de Género de Esteban Echeverría, a cargo de Vanesa González, para que se postergue la indagatoria porque tiene dos compromisos futbolísticos con su club, Boca Juniors, que le impedirán estar presente.



Es que, aún cuando está imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" de una joven de 26 años, el delantero xeneize fue convocado por el técnico de Boca Sebastián Battaglia para disputar el mismo viernes a las 20.30 el partido por la campeonato local contra Unión; y luego tiene previsto viajar a la ciudad brasileña de San Pablo para jugar el encuentro por los octavos de final de la Copa Libertadores de América frente a Corinthians.



De hecho, un juez correccional de San Martín ya le concedió una autorización especial para viajar a Brasil la semana próxima, a pesar de que tiene un impedimento judicial de abandonar el país en el marco de otra causa que lo tiene como imputado (y a punto de ser sometido a juicio oral) por violencia de género contra su expareja.



El pedido de la defensa de Villa fue rechazado por el abogado que representa a la víctima, Roberto Castillo, por lo que aún debe resolver la fiscal González si hace lugar y posterga la indagatoria, la cual estaba prevista para el próximo viernes a las 10.30.



Por otra parte, la fiscal pidió hora y fecha para que le realicen a Villa un informe psicológico con psicodiagnóstico, como parte de los elementos de prueba que le reclamó el juez de Garantías de San Martín Javier Maffucci Moore cuando rechazó un pedido de detención del colombiano.



El 7 de este mes, la fiscal había solicitado la detención del goleador por considerar que existe peligro de fuga debido a la expectativa de pena que tiene el delito que se le imputa, de 6 a 15 años de prisión, no excarcelable. Sin embargo, ese pedido fue rechazado por el juez Maffucci Moore, quien consideró que la declaración de la víctima no es prueba suficiente como para encarcelarlo y le sugirió a la fiscal González profundizar la investigación.



La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de mayo en la UFI 3 de Esteban Echeverría y a los tres días la denunciante la ratificó de manera presencial en la fiscalía. La víctima contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.



Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel. Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador, y, allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.



Esta no es la única causa penal que involucra a Villa, ya que el delantero de Boca será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos en otro expediente que le inició su expareja por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning.



Tanto fuentes judiciales como los abogados de la querella y de la defensa confirmaron a Télam que las audiencias se desarrollarán ante el juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos, y el futbolista llegará acusado del delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" contra su expareja Daniela Cortés, también colombiana.