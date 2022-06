La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este sábado, continuará con la Liga Profesional de Fútbol, que tendrá grandes partidos. Uno de ellos, en nuestra Ciudad, cuando se enfrenten Estudiantes y Newells. El otro, lo disputarán desde las 20.30 horas, River y Lanús, en el estadio "Mas Monumental". A su vez, desde las 21 horas, el voley femenino de Argentina se mide ante Perú, en un amistoso. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Defensa y Justicia vs Vélez ESPN Premium/TV PUBLICA

15:30 Talleres vs Central Córdoba TNT SPORTS

18:00 Colón vs Huracán TNT SPORTS

18:00 Estudiantes vs Newells ESPN Premium/TV PUBLICA

20:30 River vs Lanús ESPN Premium

PRIMERA NACIONAL

14:10 Deportivo Morón vs Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS

16:10 Alvarado vs Belgrano DIRECTV SPORTS

18:10 Temperley vs Flandria TYC SPORTS

PRIMERA "B"

14:00 Comunicaciones vs Defensores Unidos DIRECTV SPORTS

15:30 Cañuelas vs Talleres (R.E)

15:30 Fénix vs Dock Sud

15:30 Ituzaingó vs UAI Urquiza

15:30 San Miguel vs Deportivo Armenio ESPN KNOCKOUT

16:00 Sam Eggington vs Przemyslaw Zysk ESPN 2

22:00 Elwin Soto vs Hekkie Budler ESPN 2

BRASILEIRAO

19:00 Corinthians vs Santos ESPN 2

UFC

23:00 Arman Tsarukyan vs Mateusz Gamrot FOX SPORTS 2

WRC

08:08 WRC Rally Kenia

MOTO GP - PAÍSES BAJOS

09:00 Clasificación ESPN 2

GOLF: TRAVELERS CHAMPIONSHIP

14:00 Día 3 ESPN 3

PRIMERA C

15:30 Liniers vs Deportivo Español

15:30 Puerto Nuevo vs General Lamadrid

15:30 Victoriano Arenas vs El Porvenir



URBA TOP 13

15:30 Atlético del Rosario vs Pucará

15:30 Buenos Aires vs CASI

15:30 Hindú vs CUBA

15:30 Los Tilos vs Belgrano

15:30 Regatas Bella Vista vs Newman ESPN Extra

15:30 SIC vs San Luis

TORNEO REGIONAL DEL LITORAL

15:30 Gimnasia vs Duendes DIRECTV SPORTS 2 / 1612

VOLEY FEMENINO - AMISTOSO

21:00 Argentina vs Perú