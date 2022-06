Un diputado libertario organiza un sorteo para quien acierte en cuánto cerrará la semana el dólar blue

El legislador porteño de Libertad Avanza Ramiro Marra lanzó a través de las redes sociales un singular sorteo relacionado con el dato económico más importante de las últimas horas.

Es que después que el dólar blue diera ayer un salto de $6 y se estacionara en los $232 para la venta, fijando un récord absoluto, Marra publicó en su cuenta en Twitter que sorteaba $12.389 entre los que acierten a cuánto va a cerrar la divisa estadounidense en el mercado informal el próximo viernes.

Las condiciones son que habrá tiempo hasta hoy martes al mediodía para participar, sólo será tomada una respuesta por cuenta, mientras que habrá un plus en el premio de $2.345 al que además de acertar le dé RT.

"El que no me sigue no gana por supuesto, esa es mi ganancia, tener más seguidores, jajajaja", dice uno de los mensajes del hilo de tweets que subió anoche.