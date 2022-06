Mirtha Legrand le apuntó a Suar por las trabas para volver a El Trece: “Me decepcionó”

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión sigue siendo una incógnita. Por diversos motivos, la diva de los almuerzos no ha podido regresar a la pantalla chica desde que se ausentó por la pandemia y fue reemplazada por su nieta, Juana Viale.

“Mi deseo era volver a El Trece, y creo que no se va a poder dar”, señaló Chiquita al ciclo Socios del Espectáculo. Además se refirió a las negociaciones entre Adrián Suar (el gerente de Programación de la emisora) y su nieto, Nacho Viale (de la productora Story Lab): “Me parece que era lo que correspondía. Nacho hizo todo de buena fe. Adrián me llamó el día anterior y me dijo que iba a hacer lo imposible para arreglarlo”.

Consultada sobre si le gustaría volver a América (una posibilidad tras la caída del otro contrato), Mirtha dijo: “Sí, fueron muy cariñosos conmigo siempre. Nacho no me dice nada. Pero no sé cómo se va a resolver, no me abrumen con las preguntas porque no puedo responder nada”.

¿CIFRA MILLONARIA?

Según aseguraron en Socios del espectáculo, Story Lab y el canal no llegaron a un acuerdo porque la productora habría pedido más de 200 por ciento de aumento para regresar con el ciclo La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.

“Pidió un 200 por ciento más para renegociar el contrato de 2022 de lo que se venía presupuestando en relación al año anterior, a la hora de las exigencias para el desembarco de la vuelta de los programas de Mirtha, los sábados, y también de Juana, los domingos”, dijo el conductor Rodrigo Lussich.