El Presidente y Cristina vuelven a compartir acto

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezarán hoy el acto por el centenario de la empresa estatal de energía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La foto será de relevancia porque mostrará a los dos principales dirigentes del oficialismo juntos tras más de 90 días en los que estalló una severa crisis interna en el oficialismo.

El acto se realizará a las 17 en el predio de Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López, donde tanto el jefe de Estado como la Presidenta del Senado pronunciarán sendos discursos.

La última actividad que compartieron el mandatario y la vicepresidenta fue la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1° de marzo pasado.

“El Presidente va a estar junto a Cristina en Tecnópolis en lo que será un acto muy importante. Haber recuperado YPF hace 12 años nos permite hoy plantarnos frente al mundo”, destacó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, al confirmar la asistencia a la actividad de Alberto Fernández. Fue al caer la tarde y en medio de las especulaciones acerca de si iría el Presidente ya que de antemano estaba confirmada la presencia de Cristina Kirchner.

La actividad se transformará en un gesto de unidad en medio de la fuerte crisis que vive el Frente de Todos por los severos cuestionamientos que viene haciendo el kirchnerismo a la política económica oficial.

De hecho Cristina Kirchner viene apuntando sus cañones al ministro de Economía Martín Guzmán, pero Alberto Fernández resiste la embestida y sostiene en el cargo a su funcionario.

En su última aparición pública, la vicepresidenta había lanzado críticas contra el rumbo de la economía y un fuerte ataque al equipo que encabeza Guzmán. “Fui generosa al permitir que el Presidente pudiera elegir a su gabinete económico”, sostuvo entonces. Sus declaraciones fueron en el marco de la distinción que le organizó Universidad Nacional del Chaco. “Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por fuera del trabajo formal, en los sectores precarizados. ¿Por qué es esto? Producto de dos políticas: la concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política de salarios bajos”, había expresado.

En esa oportunidad, el Presidente había elegido contestarle en el marco de su gira europea y ratificó el rumbo de la gestión.

En los últimos días, sin embargo, algunos dirigentes intentaron un acercamiento y tendieron puentes en busca de que no siguiera escalando la disputa. El acto de hoy puede estar en sintonía con esas gestiones.

El Presidente vino concretando en los últimos días algunos gestos al kirchnerismo como cuando criticó a los Estados Unidos y salió a defender a gobiernos amigos del Instituto Patria como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sin embargo, no cede en el corazón de las críticas a su gestión que le llegan desde sus socios políticos que tiene que ver con la marcha de la economía, agigantadas tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En el acto de hoy, Cristina Kirchner jugará de local. YPF es controlada por Pablo González, ex gobernador de Santa Cruz que cobija en su directorio a varios dirigentes de La Cámpora.

Según trascendió en las últimas horas, a la movida que significará el reencuentro del Presidente y su vice asistirán el gobernador Axel Kicillof, legisladores nacionales y, posiblemente, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

