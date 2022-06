Amplían el cepo a pagos con tarjeta en exterior: prohíben cuotas en las compras puerta a puerta

Luego de que esta semana el Gobierno reforzara el cepo a los importadores, el Banco Central decidió este jueves avanzar en las restricciones de operaciones de los servicios "puerta a puerta", que hasta hoy le permitían comprar a los argentinos en sitios de internet del exterior y pagar en cuotas por estos gastos.

La normativa A7535 del BCRA señala que desde el próximo lunes tanto las entidades financieras como los proveedores no financieros de crédito, no sólo no podrán financiar las compras de pasajes y productos de hotelería relacionados al turismo en el exterior, tal como ya estaba vigente, sino que además, no podrán financiar los envíos via couriers.

Concretamente, la norma se refiere a "los productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, “couriers” y Gestoría de trámites aduaneros", a los que los bancos ni las fintech "no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes –personas humanas y jurídicas".

Asi, empresas como Tiendamía, los couriers como FedEx, UPS, DHL o TNT e incluso el servicio del Correo Argentino deberán dejar de ofrecer financiamiento para los consumos que se hagan por fuera del país. Algunos bancos y fintech analizaban a última hora del jueves si la norma afecta también a las opciones de "comprá ahora y paga después" por la que se financian los consumos hechos en un pago.