“Paramos un tercer intento de golpe de mercado”

“Es la tercera vez que nos pasa que quieren dar un golpe de mercado”, denunció anoche el presidente Alberto Fernández en una entrevista televisiva. Y como pasó en otras oportunidades, le apuntó a la oposición pero en especial al macrismo porque “incentiva” la desconfianza para “armar corridas financieras”.

En su regreso de Jujuy, donde visitó a la detenida Milagro Sala y en donde volvió a reclamar por su liberación, el jefe de Estado también abordó el paro nacional anunciado por el campo con duras críticas, aunque en realidad trató de justificar que la falta de gasoil es un problema en todo el mundo.

Volviendo a la fuerte suba del dólar en las últimas días, desafió: “¿Cómo piensan que nosotros paramos la tercera corrida que nos quisieron hacer si no es con dureza? Para ser duros no hay que andar pegando puñetazos ni a los gritos, sino actuar con sentido y racionalidad”.

“Hay un sector de la política argentina que nos ha dejado el peor escenario económico que podemos tener. Lo que el macrismo hizo es un daño inconmensurable. No les pido que me ayuden, les pido que se callen porque confunden y generan expectativas adversas”, fue el mensaje de Fernández a la oposición.

En ese sentido, el Presidente aseguró también que están trabajando desde el Gobierno nacional para “volver a poner en valor el financiamiento en pesos y dar confianza en los mercados” y apuntó, una vez más, contra el gobierno de Mauricio Macri por tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional.

“Lo que no vamos a hacer es ir a buscar dólares para resolver problemas que tenemos que resolver con pesos. Eso ya lo hicieron y así estamos. Los datos que tenemos del primer trimestre es que la pobreza se ha reducido, el desempleo está por debajo del 7%”, detalló en declaraciones a C5N, elogiando la marcha actual de la economía.

LA INFLACIÓN Y OTRO APOYO A GUZMÁN

Mientras, en medio de los embates de sus propios socios de la coalición gobernante, el kirchnerismo, elogió la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, y enumeró que “resolvió el problema con los acreedores privados, logró un acuerdo con el FMI que no significó condicionamientos y pasamos el primer trimestre cumpliendo las metas”.

Tras afirmar que es un ministro que “quiere preservar y hacer cumplir el programa económico que nos hemos fijado”, el Presidente agregó que “echarle la culpa por la inflación es casi un crueldad, porque el problema lleva más de 15 años”.

En otro tema que agrandó la división en el Gobierno, los planes sociales, señaló la necesidad de “darle reglamentación” a las organizaciones sociales en Argentina, porque la economía popular “ha llegado para quedarse”. Sin embargo, expresó nuevamente su gratitud porque “han contenido una Argentina desbordada”.

“El problema no son las organizaciones sociales, es la economía. Tengo una deuda de gratitud con las organizaciones sociales, han contenido una Argentina desbordada por la pobreza, las carencias, la falta de salud. Echarles la culpa me parece algo que no comparto”, dijo Fernández.

En tanto, sostuvo ayer que la situación del Frente de Todos (FdT) está “bien” y reiteró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “no es su enemiga”, más allá de que puedan no tener la “misma mirada”.

“Mis enemigos son los que hacen mover los mercados, los que quieren generar el caos y quieren sembrar tristeza y desesperanza en Argentina”, concluyó.