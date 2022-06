ADIP sigue de racha y lidera en soledad el Apertura

ADIP (22), que prolongó su buen momento, venció ayer en Villa Elisa a Curuzú Cuatiá por 2-0 (Casas, de penal y Catalano) y de esta forma quedó como líder solitario del Apertura liguista de primera división, cumplida la undécima jornada.

En tanto que San Lorenzo (21) de Villa Castells, finalista del torneo Clasificatorio, que otorga un lugar en el Regional Amateur, quedó como único escolta de ADIP, después de golear por 3-0 a Brandsen con tantos de Cora, Lozano, de penal, y Funaro.

Otros: Estrella 1, CRIBA 1; Olmos 0, Iris 2; Fomento 2, Alumni 1; Tricolores 1, Malvinas 1; FC. Ringuelet 1, CRISFA 0; C. Rural 1, Everton 4 y Alianza 0, Porteño 0. Primera B: CC. Tolosano 0, Argentino (J) 1; For Ever 1, San Martín 2; Gonnet 1, Peñarol 1; Lenci 1, Romerense 0; La Plata 3, Montoro 0 y Talleres 2, Independiente 1.