Asaltaron a una mujer a la salida de un restaurante en City Bell

Alrededor de las 15 del sábado, dos delincuentes asaltaron a una mujer que salió de almorzar del comercio gastronómico ubicado en la esquina de Camino Centenario y 474, en City Bell. Según contó su madre, los ladrones le arrebataron la cartera que adentro tenía su celular, billetera, documentos y tarjetas del banco.

La víctima no ejerció resistencia, por lo que no resultó herida. No hay detenidos hasta el momento.