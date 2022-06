No aflojan los reclamos escolares por calefacción

En las escuelas públicas de la Ciudad no aflojan las protestas por la falta de gas lo que equivale a problemas con la calefacción en jornadas con frío intenso, como así también por inconvenientes edilicios. En la jornada de ayer, en la Escuela Media 8, en pleno centro de la Ciudad, hicieron un “frazadazo” para reclamar urgentes soluciones.

Varios establecimientos educativos públicos de la Ciudad se vieron obligados a suspender las clases por el frío polar de la semana pasada. La jornada de ayer arrancó con temperaturas bajas y neblinas, mucha humedad, y un clima que llevó a potenciar las protestas en los colegios afectados.

Por ejemplo, ayer a la mañana hubo un “frazadazo” en la Escuela Media Nº 8 de 48 entre 9 y 10. La nueva protesta incluyó un piquete que complicó el caótico tránsito vehicular en hora pico y en pleno centro de la Ciudad.

En tanto, en la Escuela Primaria 44 de City Bell suspendieron las clases en el turno mañana por falta de calefacción, según denunciaron los padres al WhatsApp de EL DIA debido a que aún no se hizo la revisión de las estufas para poder encenderlas y los chicos sufren el frío.

Por otro lado, en la Escuela media N°31 de 46 entre 2 y 3, realizaron ayer a la mañana, dentro de la institución, una sentada y “frazadazo”. La protesta fue por “los repetidos casos de bullying, maltrato verbal de profesores hacía alumnos, la falta de calefacción en las aulas, falta de comunicación de directivos a alumnos, y privación de derechos básicos tales como ir al baño o junta de delegados”.

Las protestas de ayer se sumaron a lo ocurrido semanas atrás. En La escuela secundaria 15, en 19 y 464, City Bell, habían planteado problemas por “la cantidad de vidrios rotos en los salones, ventanas que no cierran y puertas destrozadas, además de que los calefactores no funcionan”, indicaron y agregaron: “Nadie escucha nuestros reclamos”.

También hubo quejas en la Secundaria 54, de 122 y 604, en Villa Elvira. “Estamos sin calefacción, las ventanas y las puertas no cierran, los baños no están en condiciones. No aguantamos más”, consignaron desde la comunidad escolar.

Otra secundaria con problemas y en donde se puso el tema en debate fue en la escuela Media 1 de 38 entre 8 y 9, luego de que las autoridades les avisaran por teléfono que, a partir de ayer, ante el descenso de la temperatura, el ingreso en el turno mañana es a las 9.30. Como ocurre en distintos colegios de la provincia de Buenos Aires, el termómetro termina marcando el horario de clases o el cumplimiento de las jornadas escolares.

EDUCACIÓN Y GREMIOS DOCENTES

El director Educación bonaerense, Alberto Sileoni, se reunió ayer con los gremios docentes para analizar la problemática de la falta de gas en cientos de colegios de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro entre el funcionario y los integrantes del Frente de Unidad de Docentes Bonaerenses abordó los problemas de calefacción en escuelas y situaciones de conflicto y violencias en las escuelas.

El frente gremial reclamó por los problemas pendientes de resolución que afectan el normal funcionamiento de más de 400 escuelas, según el relevamiento que hizo el sector.

Ante esa situación, los sindicalistas pidieron “mayor seguimiento por parte de Educación sobre las responsabilidades de los Consejos Escolares y de los Municipios que reciben el Fondo de Financiamiento Educativo y deben invertir en infraestructura”.

Las autoridades educativas informaron que el presupuesto para infraestructura está superando durante 2022 los 15.000 millones de pesos, que se destinaron para mejorar las instalaciones de gas 2.100 millones de pesos, se enviaron partidas de 375 millones de pesos a los Consejos Escolares para reparaciones y compra de artefactos, y se realizaron 1.552 intervenciones en edificios escolares.