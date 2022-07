La pregunta en el mercado ¿se podrán implementar?

En el mundo económico-financiero, la primera impresión que dejaron los anuncios de ayer de la ministra Silvina Batakis no fueron desalentadores. El balance generalizado fue que “le habló a los mercados”. El motivo: sugirió un ajuste fiscal clásico (gastar acorde a lo que entra, no sobredimensionar la planta estatal, avanzar con quita de subsidios a la energía, etc), alejó al idea de romper con el FMI y, en cierto punto, se planteó como una continuidad del programa del renunciado Martín Guzmán.

En todo caso, la duda de los expertos aún pasa por saber si contará con el respaldo político unificado del Frente de Todos. Si el cristi-camporismo resistía a Guzmán diciendo lo mismo, ¿porqué avalará lo que haga Batakis en igual sentido? Así, surge una segunda pregunta que repiqueteó ayer en el mercado: ¿se podrán implementar en serio las medidas anunciadas por la ministra o quedarán como un “acting” inicial de su gestión?.

“El tema es la credibilidad. Estas palabras de ayer pueden ayudar a llevar calma durante un tiempo, pero tienen que estar respaldadas rápidamente por acciones”, explicó a la prensa el analista financiero Christian Buteler. En este sentido, será crucial ver hasta qué punto es sólida la aparente tregua política que sellaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Fernando Marull, de FMyA, opina parecido. Le dijo al sitio de La Nación lo siguiente: “Es todo más de lo mismo y con discurso similar a Guzmán. Nada contundente. ¿Algo positivo? Parece que es más lo que no anunciaron, que lo que anunciaron. Con eso capaz ya alcanza para descomprimir el dólar paralelo”. Ayer, la divisa blue cerró en la City porteña a 268 pesos, con una brecha cambiaria que insiste en ubicarse arriba del 100%. No es una buena noticia para el gobierno.

“Desde el punto de vista económico, la principal acción anunciada por la nueva gestión tiene que ver con la sintonía entre el nivel de gasto efectivo y la caja disponible. De ahora en más, la cuota presupuestaria de cada organismo será la disponibilidad de caja; es decir, de recursos efectivos. Esto significa un equilibrio de hecho entre gastos e ingresos”, opinó un muy optimista Nadín Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Según su visión, las acciones que requerirá este plan provocarán una puja “lógica” entre los ministerios por tener más caja y capacidad de gasto. “Cada ministerio va a buscar posicionar a su tarea como la más prioritaria”, agregó. Sin embargo, cree que lo anunciado respecto a la integración de todos los organismos del Estado nacional en una cuenta única permite operar centralizadamente un único flujo de fondos. “Posibilita una administración financiera más ordenada”, dijo.

Para Camilio Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, Batakis arrancó bien en el sentido de la contundencia de su mensaje: “Fue hasta más explícita en su discurso acerca de la importancia de la solvencia del Gobierno”, aseguró el economista.

“Es un clásico ajuste fiscal ortodoxo, en donde se gasta lo que se recauda en términos de una proyección trimestral. Ese va a ser el techo presupuestario que van a tener las áreas no solo de la administración central sino los entes descentralizados y las empresas publicas con una señal fiscal y monetaria de que no va a haber más emisiones de pesos”, señaló el economista Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, al sitio Infobae.

¿Cómo lo tomaron los empresarios? Aparentemente con dudas. En especial porque no está claro qué impacto tendrán las medidas en la producción. O, lo que es igual, porque hay dudas respecto a si no provocarán un enfriamiento de la economía.

“La unificación de las cuentas del Estado es una medida sustancial e importante que tiende a monitorear de cerca todos los gastos y dar una señal al mercado financiero y a los bancos”, dijo el empresario Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Pero, abrió un cierto interrogante respecto a la obra pública, que se supone para el Gobierno es un motor de la eocnomía. “Esperamos que no afecte la marcha de las obras. Hasta ahora nos han estado pagando bien. Que con esta unificación de cuenta no signifique que empecemos a tener problemas de pago, esa es la preocupación desde nuestro o sector”, dijo.

Resulta interesante, porque ayer se escuchaban pocas voces al respecto, lo que dijo Jeremías Morlandi, director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI). Aseguró que los anuncios de Batakis pueden traer como consecuencia una fuerte suba de impuestos.

“La ministra afirma que cree en el equilibrio fiscal y que las cuotas presupuestarias mensuales serán acorde a la proyección real de caja. Pero por otro lado dice que los estados no están para ahorrar, lo cual indica que no le interesa achicar el gasto. Entonces solo nos queda pensar que van a ajustar por el lado de los ingresos, subiendo los impuestos. La confirmación de esto se da cuando plantea que se va a trasladar el organismo de valuación fiscal inmobiliaria a la órbita del ministerio de Economía”, detalló.

Se refiere a la posibilidad del cambio en la valuación de propiedades en base a un criterio nacional. Eso traería una reconfiguración de lo que se paga por bienes personales, que es un impuesto nacional pero se abona en base a lo que cada provincia dice que valen las propiedades (casas, terrenos, lotes, etc), que por lo general está muy lejos de los valores de mercado.

Ahora sería el Estado nacional el que diga cuánto vale tal o cual bien en las provincias y, en base a eso, se haría el cálculo de lo que se debe abonar en concepto de impuesto al patrimonio. ¿Habrán sido consultados los gobernadores para adoptar ese criterio? Por ahora, porque no se han escuchado voces provinciales, la respuesta es un misterio.

