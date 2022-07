En varias zonas de La Plata se quejan de que el gas sale de color "anaranjado" y "debilitado"

Durante las últimas horas vecinos de La Plata se contactaron con EL DIA para denunciar e informar sobre una situación que "preocupa" y genera "inquietud". Es que varios domicilios reportaron que el gas que sale de las hornallas de la cocina no es de color azul, "sino entre amarillento y anaranjado".

En ese sentido indicaron que trataron de contactarse con la Camuzzi, pero hasta el momento no han tenido respuesta. "Es como si estuviese debilitado o mezclado con algún producto no habitual", contaron.

Alguno de los reclamos llegaron desde la zona de 25 y 46, otros de Barrio Hipódromo y en Los Hornos (136, entre 66 y 67). Todos sostuvieron lo mismo, "no es normal y preocupa".

Intoxicación por monóxido de carbono

A diferencia del gas natural, el monóxido de carbono es un gas tóxico que se produce por la mala combustión de un artefacto y a determinados niveles de concentración y periodo de exposición, puede causar dolor de cabeza, mareos, vómito, palpitaciones e incluso la muerte. Se lo denomina el enemigo silencio, ya que carece de olor, sabor, color y, además, no irrita ojos ni nariz.

Medidas preventivas

Mantener siempre la ventana abierta (10 cm) en el ambiente de su hogar calefaccionado.

Controlar las instalaciones con un gasista matriculado al menos una vez al año. La aparición de manchas de hollín o decoloración de los artefactos o alrededor de ellos debe llamarte la atención y ser revisado por un especialista.

Si la coloración de la llama de la estufa u hornalla es amarilla o anaranjada no la uses, es indicio de mala combustión y presencia de CO en el ambiente.

Está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños. Nunca dormir con estufas prendidas, salvo las de tiro balanceado.