VIDEO. Otro mal trago

SANTA FE, ENVIADO ESPECIAL

mcabrera@eldia.com

Estudiantes y la Copa Argentina no se quieren ni un poco. No hay onda. Imposible que exista una buena relación con tanto rechazo de un lado y otro. Por eso otra vez se quedó eliminado en una instancia casi inicial. Ayer, por los 16vos de final se quedó en el camino y además del premio económico que dejó tirado, vio escapar un objetivo alcanzable y tiene un crédito menos para clasificarse a la próxima Copa Libertadores, el certamen que indudablemente más le seduce al plantel y cuerpo técnico. Perdió 1-0 contra Belgrano en 16vos de final y quedó afuera.

La Copa Argentina le volvió a dar un cachetazo. Siempre hay una cenicienta que le arruina el sueño. Alguna vez fue Deportivo Merlo, otra vez Pacífico de Mendoza (torneo Federal B), la edición anterior Laferrere (Primera C) y ahora Belgrano, el puntero de la B Nacional que jugó con un equipo totalmente alternativo. Generalmente un equipo de menor valía lo deja en el camino y eso potencia la bronca.

Contra el Pirata jugó muy mal, de principio a fin. Se vio un equipo cansado mentalmente, que no creyó en su plan y que no tuvo una sola virtud como para quedarse con el triunfo. Con el diario del lunes dio la sensación que el equipo necesitaba frescura y caras nuevas ante la agotadora seguidilla de partidos. Para colmo, como si no alcanzara con su mal rendimiento, ayer tuvo en contra un árbitro que le inventó un penal en el segundo tiempo y dejó que su rival jugara al margen de lo permitido. No puede ser excusa, pero sí un argumento más para entender el pobre partido de un equipo que pese a estar en los cuartos de final de la Copa Libertadores (el respaldo futbolístico y económico) está jugando cada vez peor en lo que va del semestre. Ya mermó en la definición de la Copa de la Liga y tuvo malos partidos contra rivales menores como Arsenal, Independiente, Central Córdoba y ayer. No es para medidas drásticas, pero sí como para replantearse qué le está pasando.

El primer tiempo fue muy flojo en relación a los realizado por Estudiantes. Poco y nada, casi nada. Nunca pudo encontrarle la mano al campo (muy liviano y con arena por debajo del césped) ni al juego de marca y fricción que le propuso el rival. Por eso el equipo fue la nada misma, con momentos de distracciones que casi le cuestan muy caro. No se fue en desventaja en ese período porque Belgrano jugó con suplentes y los que ingresaron demostraron que todavía están un escalón por debajo de los titulares.

No tuvo juego el Pincha. Otra vez al quedar anulados Zuqui y el Corcho Rodríguez no supo ni encontró la manera de poder encontrar sociedades ni juego profundo. Pasó de errar pases a centímetros a pelotazos frontales a ninguna parte.

Al mal momento de sus volantes centrales se le sumó la tarde apagada de Franco Zapiola, que no ganó nunca en el mano a mano ni tampoco tuvo la ayuda de los laterales, porque tanto Leo Godoy por derecha como Emmanuel Mas pasaron poco al ataque o no lo hicieron con convicción. Por momentos el uruguayo Manuel Castro quiso ser la manija que nadie agarraba, pero no le sentó bien ni tuvo un compañero. Sin un plan concreto o con tantas fallas le fue difícil construir algo bueno.

A ese combo, letal, no puede dejar de sumarse lo solo que estuvo Leandro Díaz, quien siempre la pelota le llegó por arriba o mal. Y cuando logró controlarla sufrió el acoso y la marca rígida de los dos centrales.

En síntesis, en esos primeros 45 minutos Estudiantes no generó casi nada más allá de un cabezazo de Luciano Lollo en el arranque . Nada más. Y del otro lado, con más ganas que fútbol y aprovechando la recuperación alta, Belgrano le dio trabajo a Mariano Andújar, que en el final le tapó un gol a Joaquín Susvielles que le remató desde adentro del área chica.

Para el segundo tiempo Zielinski le dio el compañero a Díaz que pedía el partido a gritos. Rompió la línea de 5 defensores y cambió a Lollo por Leonardo Heredia, el ex Atlético Tucumán. Pero ese primer intento de mejora no resultó ni un poco, porque con el 4-4-2 Estudiantes siguió siendo un equipo previsible, sin pase y con fallas como las que tuvo siempre pero más visibles porque cuando juega mal sus falencias se hacen más profundas.

Por eso no sorprendió a nadie que otro horror defensivo de Estudiantes terminase en un discutido penal sancionado por Darío Herrera. Mas fue a la pelota, el rival se tiró y el árbitro no dudó en sancionar. Pero era tan malo lo del equipo hasta ese momento que ni siquiera los jugadores protestaron demasiado. A los 13 minutos Joaquín Susvielles cambió por gol y 1-0.

Entonces al Pincha le agarró la desesperación, igual que al técnico, a quien ya le empiezan a pegar las críticas de los hinchas por el mal juego del equipo, que va perdiendo objetivos y no muestra nada bueno en este semestre más allá de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores ante Fortaleza. Ayer dejó escapar una carta que tenía guardada para alcanzar una alegría, pero se fue en la segunda ronda ante un equipo de Primera Nacional que jugó con suplentes.

Lo pudo empatar Leonardo Heredia a los 20 minutos, pero como ante Central Córdoba definió muy mal una jugada que tuvo varios segundos la pelota en su pie para elegir el palo. Tardó tanto que cuando pateó tenía dos jugadores encima del balón. El jugador, el primer recambio del DT, no le dio resultado.

Los últimos minutos fueron a la carga barraca. Zielinski se decidió por los ingresos de Pablo Piatti y Benjamín Rollheiser, todos de buen manejo y para buscar juego por abajo. Pero no, todas las pelotas terminaron en centros desesperados a Leandro Díaz, a quien le cometieron varios penales de VAR que Herrera no dio.

Y así se fueron acabando los minutos, sin que nadie acertara al arco. Peor aun, sin ni siquiera acercarse al arco de Vicentini. Por eso perdió Estudiantes y otra vez quedó eliminado de la Copa Argentina, ese objetivo que todos los años se empecina en darle dolores de cabeza. Esta vez no fue la excepción.

