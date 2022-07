Subsidio a la luz y el gas: el trámite arrancó con reclamos

Con alguna demora para acceder a la planilla en diversos puntos de la Ciudad, ayer se puso en marcha el operativo de inscripción vía web para quienes quieran mantener los servicios de gas natural y energía eléctrica con la tarifa subsidiada.

El operativo ofrece como vía principal el acceso a un trámite virtual, pero también prevé la versión “presencial”. Está organizado con un esquema de fechas de acá a fin de este mes según el número de terminación del DNI.

Al ponerse en marcha el esquema, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, explicó que el formulario de inscripción habilitado está alojado en el sitio web www.argentina.gob.ar/subsidios y en la aplicación (para celulares) Mi Argentina, a través de la solapa “Mis trámites”.

A la vez, se suma la posibilidad de la instancia presencial en las oficinas del Anses, con previa solicitud de turno a través de la web (https://www.anses.gob.ar/turnos). También en las empresas prestadores de los servicios, que dan turno en sus sitios web y Aplicaciones.

“Es objetivo del Gobierno que los subsidios en la Argentina se utilicen de una manera más eficiente e inteligente”, aseveró Martínez al presentar los detalles del proceso de inscripción.

Desde el Gobierno se indicó que en los primeros minutos en los que se puso a disposición el formulario online, “más de 5.000 personas realizaron la inscripción”.

El interés se extendió hasta La Plata. Este diario recibió testimonios de usuarios que coincidieron en señalar dificultades para completar el trámite. “Estuve intentando un buen rato. Primero, no podía entrar a la web. Después, llenaba la planilla y no me dejaba mandarla. Entonces, al actualizar se perdía algún dato y debía volver a cargarlo”, detalló sobre su experiencia una vecina de la zona de 1 y 60. Después de varios intentos, logró anotarse en el nuevo programa de subsidios.

A primera hora de la tarde, un vecino de City Bell apuntaba su fastidio: “Llevo por lo menos seis intentos y no puedo completar la planilla”, le dijo a este diario.

“Me pasé desde las tres de la tarde hasta las 8 de la noche para poder hacer el trámite. Es inconcebible. Es necesario que haya más flexibilidad por la cantidad de gente que tenemos que hacer el trámite y estamos encasillados en tres días. No va a alcanzar el tiempo”, indicó por su parte Carlos, jubilado de Villa Elvira.

Una fuente de Anses aclaró en ese sentido que la puerta para ingresar al sistema seguirá abierta por seis meses. Así, se repetiría el esquema de las terminaciones del DNI en lo sucesivo.

La información apuntada en el formulario será cruzada con la base de datos de la que dispone el Estado nacional.

Asimismo, el secretario de Energía indicó que el ahorro fiscal que representa la reducción de subsidios el año que viene va a superar los $ 80.000 millones y este año será de $15.000 millones.

Martínez detalló que para el 90% de los usuarios de los servicios de electricidad en el AMBA el impacto de la segmentación en las tarifas será “cero”, y que para el decil (sectores socioeconómicos según ingreso per cápita familiar) de mayor capacidad económica “en una factura de Edenor o Edesur será de unos $1.200” mensuales.

Sobre este punto, precisó que el 90% de los usuarios y usuarias del país están en los segmentos de ingresos medios y de menores ingresos, por lo tanto van a continuar recibiendo el subsidio.

Durante julio se deberá completar el formulario según la terminación del DNI del solicitante con el siguiente esquema: 0 - 1 - 2: entre el 15 y el 19 de julio; 3 - 4 - 5: entre el 20 y el 22 de julio y 6 - 7 - 8 - 9 entre el 23 y el 26 de julio.

Para realizar el trámite, se debe ingresar a la web argentina.gob.ar/subsidios y completar el formulario, para lo cual hay que tener en mano el último ejemplar del DNI, número de CUIL y el de quienes conviven; boleta de energía eléctrica y una de gas natural.

También el dato de ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que compone el hogar, y una dirección de correo electrónico.

La información a completar son datos personales, domicilio, información de los servicios (ambos en el mismo formulario) y los datos de las personas que conviven.

Luego, el Estado Nacional analizará los datos. En caso de inconsistencias, se podrá asignar una nueva categoría que será informada por correo electrónico.

Pueden solicitar el subsidio personas mayores de 18 años, titulares o usuarias del servicio, propietarias o inquilinas.

Como la iniciativa está destinada a usuarios residenciales, se deberá completar una solicitud por hogar. En tanto, quienes tengan más de una conexión, deberán optar por una.

Por dudas o consultas se puede llamar al Centro de Atención Telefónica de Energía 0800-222-7376, que funcionará de 8 a 20 horas.

Según el Gobierno, el 90% de los usuarios del país está en el segmento de beneficiarios