La suba del dólar turista produjo ajustes en las plataformas digitales

Atadas directamente al precio del dólar turista (conformado por la suma del cambio oficial, el impuesto PAIS y el índice que recae en el Impuesto a la Ganancias), las tarifas de algunos de los componentes de la “canasta tecno” registrarán nuevos aumentos.

Concretamente, la alícuota a cuenta del gravamen por Ganancias, esa tercera parte del “combo” que forma el valor de la divisa estadounidense fijado para las operaciones con el exterior o servicios extranjeros con tarjeta de crédito, sufrió un aumento del 35 al 45 por ciento y esa suba será trasladada en la próxima factura de los servicios digitales de entretenimiento.

Esas prestaciones cuyos precios se ajustan según las variaciones del dólar y que por lo general se utilizan en los hogares, son las plataformas audiovisuales (streaming) y las de música, podcasts y vídeos. A partir del último jueves, cuando entró en vigencia el incremento de la alícuota en 10 puntos, se liquidarán con reajustes los servicios de Netflix, Spotify y tantas otras ofertas de sitios digitales, como Amazon Prime, Disney+, y Apple Music, que cobran en pesos equivalencias del dólar turista.

En rigor, la medida afecta a todas las operaciones alcanzadas por el impuesto PAIS.

Con la cotización del dólar oficial tomada del cierre del pasado miércoles, que pasó a 135,15 pesos, los consumos alcanzados a partir del día siguiente por el impuesto dejarán de pagar un billete verde de 223 pesos y se tendrá que abonar 237 pesos, por debajo del dólar blue, que anda sin techo rondando los 300 pesos. El aumento en las boletas de las ofertas audiovisuales será de un 6 por ciento.

Así, las prestaciones de Netflix costarán -impuestos incluidos- 703 pesos (plan Básico que implica el uso simultáneo de dos dispositivos); 1.310 pesos (el plan Estándar, para tres pantallas), y 1.966 pesos (el Premium, que alcanza a cuatro dispositivos).

Por su parte, Spotify, cobrará -también con los gravámenes incluidos), 467 pesos el plan Individual; 637 pesos el Dúo; y 326 pesos el Estudiantil.

Para los más chicos, la suscripción de Disney Plus es de 385 pesos mensuales, aunque también se puede contratar una anual por un 16 por ciento menos (3.850 pesos).

Cable aclarar que en el caso de que las percepciones experimentadas por un contribuyente superen el monto a ingresar por Ganancias y Bienes Personales, el excedente será reintegrado.

Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) indicaron que “el reintegro de dichos montos estará sujeto a las acciones de control y fiscalización” propias del organismo que, “tendrán lugar una vez finalizada la presentación de las declaraciones juradas de ambos impuestos”.

En mayo pasado, la empresa de la gran N que nutre las pantallas de series y películas de todo el mundo, ya había ajustado su cuadro tarifario. Dependiendo del tipo de suscripción, el alza había rozado el 28 por ciento.

A estos servicios de entretenimientos hay que agregarles otros que funcionan en sintonía, como la red de wi fi, sin la cual no hay conexión posible con las plataformas. Las empresas proveedoras de Internet, por su parte, no dejar de subir las tarifas con cierta periodicidad. En la actualidad, esas prestaciones no bajan de 2.500 pesos.

PREOCUPACIÓN POR EL TURISMO

En relación a la resolución 5232/2022 de la AFIP, publicada en el Boletín Oficial, que aumenta la alícuota de la percepción a impuestos a las Ganancias y sobre Bienes Personales del 35 al 45 por ciento, con el consecuente impacto en la cotización del dólar turista, desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes -FACVE-, se señaló, a través de un comunicado de la entidad, la “extrema preocupación por el cambio constante de las reglas de juego y la falta de previsibilidad que tiene el sector para operar con normalidad”.

El Foro remarcó, asimismo, que “representamos a una industria que es generadora e impulsora de empleo genuino en el mundo y en la Argentina”.

Según indicaron desde ese espacio, la nueva medida, “anunciada de forma imprevista y brindando muy poco margen de tiempo para que las empresas puedan adecuarse”, pone en mayor dificultad a una industria del sector que, se resaltó, “todavía no se ha recuperado de la enorme crisis de los últimos años”.

La entidad estimó una presión fiscal a la industria del turismo que supera el 80 por ciento, pues al impuesto PAIS y al 45 por ciento se le deben sumar otras cargas como el impuesto de la Dirección Nacional de Turismo, tasas, impuesto al cheque, IVA e Ingresos Brutos, según se subrayó en el comunicado.