Rusherking: “En lo musical me siento muy fuerte y en lo personal, muy feliz”

Rusherking, joven estrella de la movida urbana, disfruta de un momento que lo tiene “fuerte” en lo musical y “feliz” en lo personal, “enamorado” de la actriz Eugenia Suárez. “Siento un gran crecimiento y sigo para poder crecer aún más”, dice, en diálogo con EL DIA, antes de la presentación que realizará mañana a las 15.45 en el Estadio Único, en el marco de la feria FINDE (ver programación en página 22).

Oriundo de Santiago del Estero, conectó con la música a través del freestyle, género que lo llevó a competir en la plaza Belgrano de La Banda, donde nació hace 22 años bajo el nombre de Thomas Tobar. Hijo de un taxista y una ama de casa, creció sin lujos pero incentivado por sus padres para seguir de cerca a sus sueños.

Sus buenas performances en las batallas, que lo hicieron lucirse en la plaza Alvear en Santiago, lo llevaron a pensar que podía ir por más. Para ese entonces, ya había empezado a componer y ahorró durante todo un año para comprar equipos para grabar en su casa. Así, llegó a subir sus primeras canciones a YouTube.

Exponente de la música urbana, no se cierra a nada: colaboró con Iván Noble y Lerner

Sabiendo que, como dicen, “Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires”, se aferró a un tema que había compuesto que le gustaba mucho y se vino a probar suerte, como dicen, “con una mano atrás y otra adelante”. No tenía nada, pero lo tenía todo: confianza en él.

-¿Qué te impulsó a tomar esa decisión?

-Me impulsó el hecho de querer crecer. Siento que Santiago me dio ese primer empujón y acá pude pisar con firmeza.

-¿Cómo fueron esos primeros tiempos antes de llegar a tener reconocimiento?

-Al principio me costó como a cualquiera que deja su casa y se va lejos para buscar oportunidades, pero muy rápido encontré contención y un grupo de amigos con los cuales, hasta este momento, seguimos trabajando y compartiendo buenos momentos.

-Desde tu llegada a Buenos Aires hasta el estallido pasó un tiempo, ¿llegaste a dudar de vos en algún momento?

-Nunca dudé, por eso tomé la decisión de venirme a Capital para apostar todo. En lo personal, siento un gran crecimiento y sigo para poder crecer aún más.

SUS ORÍGENES

Rusherking debutó en la escena con “Playa”, al que le siguieron temas como “Reina”, Mala vida”, “Ya no me extrañas”, “Somebody Like me” hasta que desde una productora importante lo llamaron para que le diera el toque urbano a “Lo que tienes”, una canción de Oriana Sabatini. Su nombre, entonces, comenzó a sonar entre los seguidores de la llamada música urbana.

En el verano antes de la pandemia, fue a un campamento de composición y testeo de productores en la costa atlántica argentina donde conoció a sus amigos FMK, Tiago PZK y Lit Killah con los que, tiempo después, compartiría una vivienda en el barrio porteño de Belgrano.

Más tarde conocería a Duki, la estrella del trap argentino y quien le regaló su padrinazgo, y con quien lanzaría luego “Bailando te conocí”, furor de reproducciones.

En su camino se cruzó Big One, gran creador de hits, y también quien fuera su pareja, María Becerra, con quien compartió el éxito “Antes de ti”. Pero esa historia está cerrada porque hoy en día, su corazón, tiene otra dueña.

Oriundo de Santiago del Estero, comenzó en el freestyle pero pronto saltó a la música

-Por tu relación con La China te conoce gente que por ahí ni escuchó lo tuyo. ¿Cómo vivís todo lo que se genera? ¿Te molesta que se corra el eje de lo musical?

-Yo disfruto de mi momento. En lo musical me siento fuerte, preparando muchas canciones y pensando en mis próximos shows. Y en lo personal me siento feliz, enamorado. Encontré una compañera con la cual nos entendemos y apoyamos a full en nuestros proyectos; entiendo que siempre hay gente tirando la buena (onda) y otros no, pero es parte de esto. No podemos hacerlos felices a todos.

“Encontré una compañera (China Suárez) con la que nos entendemos y apoyamos”

En la actualidad, Rusher es uno de los artistas nacionales más escuchados, con hits como “Loba”, “Bendiciones” y “NOW” que, junto a Tiago PZK, suma 40 millones de reproducciones; una cifra similar a la que cosechó con Emilia Mernes con “Desde enero a diciembre”, solo en YouTube.

Aunque todavía no editó su primer disco, en los últimos años giró por el país, tocó en el Gran Rex y, este año, llenó el Luna Park. Incluso, salió de la escena urbana y mostró su versatilidad al colaborar con artistas de otros palos como Iván Noble (“Avanti morocha”) y, más recientemente, Alejandro Lerner, con quien versionó su clásico “Después de ti”.

-Te hemos visto colaborar con un montón de artistas de otros palos. ¿Te interesa mezclar lo tuyo con lo de otros? ¿explorar?

-Suelo escuchar mucha música y siempre me interesó juntarme con otros artistas. El caso más reciente es la canción que hicimos con Ale Lerner. Hay muchos artistas increíbles en Argentina y eso abre muchas oportunidades.

-Al principio, algunos músicos de otros géneros miraban con desconfianza a los artistas urbanos y ahora los buscan para colaborar. ¿Cómo vivís esa legitimación?

-La vivo con alegría, está bueno que se haya perdido ese concepto de la música que hacemos. Al principio prejuzgaban mucho hasta que empezaron a ver que teníamos una banda, arreglos musicales y mucha variación de géneros. Eso de a poco fue generando confianza y atención en lo que hacemos.

-¿Cómo convivís con el cariño de la gente, de tus fans?

-Siempre estoy muy agradecido de los fans, no solo por el apoyo que le dan a mi música, sino que con su cariño permanente hacen que siga proyectando para adelante, buscando nuevas canciones para ellos.

-¿Cómo sigue tu año? ¿Qué hay en tu horizonte cercano?

-Se vienen muchas canciones y shows. No paramos un segundo, así que lo que viene, espero que lo disfruten.