La actualización de los alquileres ya superará el 60% en agosto

El índice de actualización de alquileres no para de preocupar por el alza constante que registra desde que se implementó la actual ley de alquileres. Para quienes tienen que actualizar los valores desde el 1º de agosto próximo, será de un 60,27 por ciento. La incertidumbre que plantea esta cifra no pasa sólo por el abultado incremento que tendrán que afrontar los inquilinos, ya que además hay previsiones más complejas aún para fin de año, por el incremento de la inflación y las paritarias que se realizan en función del impacto que el índice de costo de vida tiene sobre los salarios, que genera revisiones constantes.

Es en ese contexto que preocupa al sector inmobiliario la falta de determinación sobre la actual ley de alquileres 27.551 que incluye este índice de contratos de locación (ICL), que ya superó el 60 por ciento para agosto.

De este modo, y tal como se explica en el gráfico que acompaña esta nota, un contrato de alquiler de 30.000 pesos en la actualidad, cuando se actualice desde el próximo 1º de agosto tendrá un valor mensual de 48.287 pesos.

Quienes integran la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires participan también de las comisiones que se formaron en el Congreso Nacional para debatir el futuro del mercado de alquileres en el país y expresaron su preocupación por la falta de una decisión integral y estructural sobre el mercado de alquileres.

“Mientras no se resuelva esa situación y la demanda de alquileres no cesa por la escasez de la oferta de inmuebles, la situación no mejorará ni se estabilizará porque los dueños que no quieren contratos por tres años, retiran sus propiedades del mercado una vez que se vencen los contratos y eso genera precios más altos para los que quedan disponibles”, contó un martillero local que habló con este diario.

Desde que se utiliza el ICL es la primera vez que se supera el 60 por ciento. Cabe indicar que cuando comenzó a aplicarse el actual sistema, a mediados del año pasado, el índice superaba levemente el 40 por ciento.

Desde una consultora reconocida en el rubro, con alcance nacional, realizaron un cálculo que puede resultar más que preocupante para los inquilinos: si la inflación promedio mensual en el segundo semestre es del 5 por ciento, el año cerrará con 82,5 por ciento; si llega al 6 por ciento, la inflación de 2022 será del 93 por ciento. El dato más alarmante es si la inflación tiene un 7 por ciento promedio hasta fines de 2022, superando los tres dígitos.

En la mayoría de los casos, los martilleros platenses sostienen que la ley no le cierra a nadie: a los inquilinos por los elevados valores de incremento que tienen que afrontar; a los dueños de los inmuebles, que entienden que es escasa la renta lograda por los tres años de contrato y a los propios profesionales que tienen que aplicar un enorme esfuerzo para negociar en un contexto tan volátil como el que propone el mercado de alquileres en la actualidad.