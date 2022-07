"Chorilenta", los chorizos de polenta que preparan en los comedores de Rosario

En medio de la escalada de precios de los alimentos, al calor de la suba del dólar y la creciente inflación, se conoció que en dos comedores de Rosario, provincia de Santa Fe, se repartieron chorizos de polenta para las familias carenciadas de esa región. Enseguida el menú adquirió nombre propio bajo la denominación de "chorilenta" y llamó la atención en las redes sociales.

Se trata de los comedores barriales "Madres Unidas" y "Un sol" de los barrios Parque Casas y Granadero Baigorria, respectivamente, en donde cocinan alrededor de 500 porciones diarias. Walter Vallejos, referente de la organización Luchadores Independientes Organizados (LIO), expresó a medios locales que "los chicos y las madres vienen a retirar chorizos en un recipiente".

Vallejos explicó que "lo hacemos en repudio a lo que está pasando. Este Gobierno nos ilusionó con salir adelante y con llenar las heladeras, pero hoy están vacías y no se puede comer porque no se puede comprar. No queremos salir a la calle y marchar como lo hacíamos antes porque hay una interna política a la que no queremos sumarnos".

En medio de la preocupación por la situación de las familias de Rosario, en donde según el INDEC la pobreza alcanzó al 33 por ciento de sus habitantes y la indigencia llegó al 7 por ciento, Vallejos dijo que "desde Nación hace seis meses que no nos mandan nada". Además, cuestionó que "los gobernantes están en otra sintonía".