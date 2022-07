Estatales vuelven a la carga por las paritarias

La Federación de Gremios Estatales y Particulares de Bs. AS. (Fegeppba) oficializó ayer el pedido para que el gobierno de Axel Kicillof habilite la reapertura de las paritarias ante la escalada inflacionaria. Fue a través de una nota enviada a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y va en sintonía con el reclamo de otros gremios, como los que nuclean a los docentes, judiciales y médicos, quienes ya hicieron saber su malestar por la carrera desigual de los sueldos contra los precios.

Ahora, con el dato del Indec de junio, que marcó una suba mensual en el costo de vida del 5,3%, desde Fegeppba advirtieron que “ha quedado ampliamente superada la expectativa inflacionaria tenida en cuenta al momento de la última negociación paritaria” y que, por tanto, “los salarios de los trabajadores que representamos han perdido de manera considerable su poder adquisitivo”.

En ese sentido, insistieron por “la urgente reapertura de la negociación paritaria salarial, en virtud de que ya se está previendo que la inflación acumulada anual será del orden del 80%, muy superior a la que se considerara” al suscribir el acuerdo actual.

Es que la administración pública, docentes, médicos y judiciales provinciales sellaron incrementos del 50% en cuatro tramos: ya cobraron un 16% en marzo, 10% en mayo y 10% en julio. Queda pendiente un 14% en septiembre (pedirían adelantarlo para agosto) y un 10% en diciembre (que solicitarían para octubre).

Pero la inflación sigue en la mira: la proyección anual va del 70% al 80%, contra un aumento salarial que, como se dijo, ha quedado unos 30 puntos por debajo.

Es en este este escenario que sectores como el de los judiciales y los médicos no descartan iniciar medidas de fuerza de no mediar una respuesta favorable de la Provincia. Sobre este punto, en la Asociación Judicial Bonaerense anticiparon que, “atentos a la preocupación existente por la escalada inflacionaria, se realizará en la primera quincena de agosto reunión de comisión directiva provincial y asambleas en las departamentales para evaluar -en caso de no convocarse a la reapertura paritaria- los pasos a seguir en la búsqueda de frenar la caída de los salarios”. Fue en el marco de un congreso de la AJB en el que además se resolvió la integración del gremio a la CTA de los Trabajadores.

En tanto que desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (Cicop) también se declararon en “estado de alerta” y reclamaron al Gobierno “que convoque con urgencia a la mesa de monitoreo y revisión acordada en paritarias para detener el deterioro de nuestro salario”. Mientras no descartan movilizarse para hacer oír sus reclamos.