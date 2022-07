“El grupo merecía esta victoria para poder dar vuelta la página”

Luego del importante 3-1 de anoche en el Jorge Luis Hirschi, Fernando Zuqui fue uno de los que tomó contacto con la prensa. Feliz por los tres puntos y por la forma en que se obtuvieron, el mendocino sostuvo: “Contento no solo por el resultado, sino también por cómo se dio el partido. Jugamos un gran encuentro”. remarcó el ex Boca.

En cuanto a la chance de compartir cancha con Rollheiser y Piatti, cuestión que lo favoreció, Zuqui reconoció: “Me sentí bien. Me vengo sintiendo bien. Trato de hacer lo mejor posible para que mis compañeros también se sientan bien y cumplan el papel que les toca adentro del equipo. Creo que jugamos bien. Tuvimos mucha situación de juego y circuito de pases”, manifestó. “Obviamente que son diferentes los rivales. Jugamos contra uno que nos iba a salir de contra y había que estar atentos. Pero estoy contento por el grupo. Tenemos un gran grupo y nos merecíamos esta victoria para poder dar vuelta la página y seguir creyendo que podemos seguir estando donde nos merecemos. Con el esfuerzo y la humildad, tratar de pelear cada partido que nos toque jugar”, completó el mediocampista.

En la previa hubo un mensaje de Zielinski para el plantel por el momento que venía atravesando, algo a lo que hizo referencia Zuqui.

“En el fútbol pasa esto. Hay rachas. Hay veces que no se puede ganar siempre porque es una cuestión de fútbol. Creo que cada partido que nos toca jugar, jugamos con rivales que ya conocen la forma en que juega Estudiantes, y lo hacen de gran forma”, reconoció. “Hicimos un gran partido desde lo mental y con nuestra gente. Es muy importante volver a sumar de a tres”, destacó. “Necesitábamos ganar. El grupo merecía esta victoria para dar vuelta la página. Pasan a veces estas rachas en las que uno no puede. Pero tenemos un gran grupo. Eso es lo que más feliz me pone, que podamos ganar y verle la sonrisa a los chicos. Para empezar a dar vuelta y empezar a volver a pensar en grande, como siempre lo hicimos. En un club grande”, concluyó.