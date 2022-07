Central estiró su paternidad y le quitó el invicto a Newell’s

Rosario Central le ganó en su estadio el clásico a Newell’s por 1 a 0 y le quitó el invicto, en el partido por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División, gracias al gol anotado por el juvenil Alejo Véliz, a los 43 minutos del primer tiempo.

El partido fue muy parejo y hasta por momentos tuvo a la visita como dominador, pero en el tramo final del primer tiempo el delantero Vélez acertó con un cabezazo y gracias a la mala intervención del arquero la jugada acabó en el gol del triunfo del equipo local, que llevó a 93-77 su racha positiva en los clásicos rosarinos.

El de ayer fue el primero con Carlos Tévez como entrenador. Si bien acertó con el once inicial y salvo en el comienzo no fue superado tácticamente, equivocó en no realizar tres cambios juntos cuando un jugador estaba lesionado y pronto se quedó sin ventanas para seguir dándole oxígeno a sus jugadores. Los últimos minutos, a base de pelota parada Newell’s le llenó el área de centros y alguno pudo haber sido el empate del partido.

Newell´s jugó mejor en el primer tiempo porque salió con comodidad desde abajo, tocó bien con Pablo Pérez –quien con su experiencia y calidad técnica le otorgó el juego del que carecía en los últimos partidos- y generó su llegada más clara a los 14 minutos.

Esto ocurrió cuando Ramiro Sordo desbordó por la izquierda y mandó un centro atrás que el arquero Gaspar Servio alcanzó a desviar y que el propio Pablo Pérez paró y remató de derecha, pero la pelota pegó en el poste izquierdo.

Rosario Central aparecía incómodo con el planteo del visitante y para colmo a los 7 minutos se lesionó Facundo Buonanotte, su volante más claro, cuando recibió una fuerte falta de Cristian Lema en la zona derecha del área, en una jugada en la que Fernando Espinoza podría haber sancionado penal.

Tevez cambió a los 23 minutos el esquema de cinco defensores y tres volantes para volver al 4-4-2 y no sólo equilibró el juego en el medio sino que llegó por primera vez a los 27 minutos cuando Lautaro Blanco desbordó por la izquierda y mandó un centro al ingresado Gino Infantino, quien se demoró al pararla y permitió a Pablo Pérez que tapara su zurdazo.

Y Central, que había sido inferior en la primera mitad del primer tiempo y que recién había vuelto a llegar con un cabezazo desviado de Jonathan Candia a los 41 minutos, hizo estallar al Gigante de Arroyito a los 43 minutos cuando éste lanzó un tiro libre desde la derecha que el pibe Alejo Véliz, de 18 años, le ganó en el salto al corpulento Lema y la clavó en el ángulo superior derecho de Franco Herrera.

Newell’s buscó el empate con centros, pero su llegada más clara fue un tiro libre pasado de Sordo que Willer Ditta remató desviado, a los 22 minutos.

El juez Espinoza, que en algunas jugadas del primer tiempo pecó de localista, le perdonó las amonestaciones y expulsiones a Ditta y Pablo Pérez como para equilibrar la balanza.

El final encontró a los jugadores “canallas” en un festejo “de campeonato” en el medio de la cancha, que continuó hasta la popular de Regatas primero, y a la de Génova después, en una explosión de alegría que desbordó el Gigante de Arroyito y que sólo comprenden los participantes del clásico rosarino, uno de los más apasionantes del país. Esta vez no le sobró nada y muchos podrán discutir si lo mereció. Pero ganó. Otra vez.