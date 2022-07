“Santa Evita”: la tragedia de un cuerpo atravesado de argentinidad

“Evita atraviesa a todos, no es indiferente, para nadie”. La sentencia la pronuncia Pamela Rementería, guionista junto a Marcela Guerty de “Santa Evita, serie de ficción basada en el best seller homónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez que sigue un cuerpo: el de Eva Perón, que quería descansar en paz, que el peronismo embalsamó para eternizarla, y que las fuerzas militares que derrocaron y proscribieron al movimiento peronista capturaron, sin saber demasiado qué hacer con esa mujer, con ese cuerpo, más que ultrajarlo, más que obsesionarse. Quizás, incluso, enamorarse.

La serie, que se estrena el martes por Star+, sigue esa historia que ya es una leyenda, y que ya en la novela de Tomás Eloy Martínez era una ficción atravesada de verdades y mitología popular. Pero es en ese sentido, dice Rementería, en diálogo con EL DIA, que ambas ficción, libro y serie, tienen mucho para contar. “Porque conocemos lo que nos contaron de Evita, y ese contar estuvo atravesado por la historia y la proscripción del peronismo. La historia se contó de una manera particular, y entonces siempre hay algo que descubrir en Eva”.

Guerty está de acuerdo: mientras revisaban en profundidad el best seller y revisaban el archivo para trabajar los guiones, cuenta “aparecían historias nuevas, todo el tiempo”. Evita inagotable, fuente de mitos de los buenos y de los malos. Necesariamente, el regreso a la pantalla del ícono peronista, en este contexto agrietado, generará polémica, “porque”, sigue Guerty, “para mucha gente esto no sucedió así. Y otros van a creer que es histórico, que no lo es, van a creer que uno está de un lado, de otro…”

“Se van a decir mil cosas. La serie muestra el amor y el odio que generaba Evita, y lo sigue haciendo, más hoy que está todo que pela”, afirma Diego Velázquez, uno de los protagonistas de la serie. Y de hecho, agrega uno de los directores, Alejandro Maci, ya muchos rechazan la miniserie porque el autor de la novela original, Tomás Eloy Martínez, tiene fama de antiperonista: “Los peronistas acérrimos me dicen ‘ese gorila’... y no lo creo. Creo que tiene una visión no icónica, por momentos crítica, por momentos irónica, pero tomarlo de un lado u otro de la grieta es no entender el mundo”, dice el realizador. “Además”, sigue “creo que ‘Santa Evita’ abarca una patología nacional: echarle la culpa del peronismo a una patología nacional me parece un poco tonto, esto nos abarca a todos, abarca a Maradona, Perón, las manos de Perón… y bueno, lo que pasó con el cuerpo de Evita”.

Rementería afirma que sabían que las interpretaciones agrietadas “iban a suceder desde que nos sentamos a escribir. Por eso le fuimos a pedir permiso a ella, y la tratamos con muchísimo respeto, con toda la veracidad que le podemos poner a ese personaje, pero es personaje, es la realidad”.

Como también es personaje el coronel Carlos Eugenio Moori Koenig, que instaló el cadáver en su oficina. Para Maci, director de “Los que aman, odian”, Moori Koenig fue “un personaje que existió… pero que es creado por Tomás Eloy Martínez, ‘el hombre que se enamora del cadáver porque la rechazó en vida’. No fue exactamente así, él enloqueció, se llevó el cadáver a su escritorio, se lo mostraba a las visitas… Enloqueció y eso le costó su carrera. Pero es interesante como historia, es una historia extraordinaria”.

“Santa Evita” es entonces una ficción en base a una novela atravesada por la realidad. “Ficción”, repite Rementería, “aunque nos basamos en hechos históricos”. “Novelar es licencia para mentir, decía Tomás Eloy Martínez. Bueno, guionar también”, suma Guerty, autora de “Culpables”, “Soy Gitano” y “Padre Coraje”, entre otras ficciones televisivas. Porque, ¿qué pasó cuando se cerró esa puerta? ¿Qué pasó en ese encuentro por la noche? Nadie sabe: los diálogos se imaginan, los enojos se dramatizan, pero siempre basándose en el periplo real, y terrible, del cuerpo de esa mujer cuyo nombre no osaban pronunciar los militares.

Protagonizada por Natalia Oreiro en la piel de Eva, Ernesto Alterio como el Coronel Moori Koenig y Diego Velázquez como Mariano Vázquez, periodista que lleva adelante la investigación, con Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón, “Santa Evita” cuenta con la producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault y con la dirección de Maci y Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, amigo íntimo de Tomás Eloy Martínez.

Una superproducción, con una puntillosa recreación de los 70, época en la que la serie hace base a través de un artilugio de guión: la obra de Tomás Eloy Martínez es una digresión, que va y viene a lo largo de la historia a partir de investigaciones y recuerdos, desde un presente que en ese entonces era 1995. Pero las guionistas necesitaban acotar los tiempos, las acciones, al recorrido del cuerpo de Eva, y a la vez encontrar en esa historia “una progresión, un sentido en ese ir y venir”, dice Guerty.

EL PERIODISTA

Por eso, si bien la novela transcurre a lo largo de varias décadas, “para volverlo audiovisual, cambiamos el tiempo de la búsqueda”, e inventaron un personaje, el periodista Mariano Vázquez, que investiga desde los 70 el derrotero de ese cuerpo. “Ya no es alguien que recopila información a lo largo de su vida, hay una investigación en tiempo presente”, explica la guionista. El cambio les permitió llevar la historia “al thriller” y, a través de la investigación de Vázquez, ir hilando las diferentes historias.

Para Velázquez, fue una oportunidad de “ponerse a jugar al detective”, cuenta entre risas. “Mariano tiene un rol muy claro en la serie: lleva al espectador al descubrimiento de las cosas”, describe a su personaje, “obsesionado por conocer la verdad”, uno de los pocos que no está basado en una persona real.

“Eso es algo que agradezco. Si no, me hubiera tenido que poner a copiar a Tomás Eloy Martínez, me es más divertido imaginar este periodista setentoso de esta manera. Lo que Tomás hizo con Eva, tomar algunas cosas de la realidad y después fantasear, lo hicimos nosotros con Tomás. Y eso me daba más chances de probar cosas”, afirma.

Velázquez cuenta que leyó los libros del autor y también investigó su vida, aunque para componer a Vázquez, un periodista de policial negro, que recibe golpizas y se mueve en un mundo de intereses espurios, “me era más fuerte ese imaginario de películas de los 70, tipo ‘Todos los hombres del presidente’, que me encanta, con personajes de moral más ambivalente…”

“Era la posibilidad de jugar a algo de eso”, agrega, un juego hecho de elementos vintage y ropa retro que en Argentina, dice, “no se puede jugar habitualmente. Yo lo había hecho en ‘La larga noche de Francisco Santis’, que también transcurre en los 70, pero ahí teníamos que hacer casi todo en planos hiper cerrados para que no se viera demasiado… Se logró un trabajo de arte increíble en esa película, pero acá podíamos abrir el plano lo que quisiéramos, era un placer”.

Las plataformas han habilitado en ese sentido grandes producciones realizadas en terreno local, pero Velázquez recibe esta nueva forma de producción con algún prurito: “Le doy la bienvenida al trabajo, pero me da cierto temor lo que pueda pasar con el cine”, afirma, aunque rápidamente lanza: “Pero no es culpa de las plataformas: la discusión siempre es la misma,hoy es la plataforma, en otro tiempo las películas comerciales… El que tiene que aparecer es el Estado, para cuidar al que no se puede cuidar solo, que no busca un rédito económico, para que se escuchen todas las voces”.

