Sofía Jujuy, tras romper con Bautista Bello, reveló el mal que padece: "Pensarlo me da impresión"

Sofía Jujuy está en una nueva etapa de su vida. Soltera, renovada y con proyectos que la podrían llevar a instalarse en otro país, pasó por PH Podemos Hablar, con la conducción de Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe.

La modelo estuvo acompañada por Érica Fontana, Sabrina Rojas, Topa y Leo García. Al momento de encontrarse en el punto central, dos temas marcaron la agenda para la invitada: su separación de Bautista Bello y el mal que padece.

En primer lugar, la primicia la tuvo en las últimas horas Luli Fernández, quien anunció que Sofía Jiménez estaría nuevamente disfrutando de la soltería después de dos años y medio. En PH Podemos Hablar, la famosa confirmó que pronto se irá de viaje por dos meses y tiene ganas de que la “vida me sorprenda”, por lo que no tiene planes de volver a enamorarse, aunque aclara que con su ex todo está bien.

Sin embargo, el relato que tomó el lugar principal fue el de la fobia que padece desde hace muchos años y que también afecta a su hermana. Se trata de la tripofobia, es decir, miedo a las figuras geométricas con agujeros o círculos repetitivos.

Para explicaron con sus términos, ante la indagatoria del locutor para entender, Sofía Jujuy puso como ejemplo que podrían ser “círculos pegaditos y los ves de golpe. Como el pulpo que tiene como unas cositas (cara interna de los tentáculos)”. “Pensarlo me da impresión”, agregó.

A su vez, comentó que es peor cuando los círculos o las figuras geométricas son más chiquitas. Puede llegar a sentir “arcadas, ganas de vomitar y no poder verlo”. Pero su hermana la pasa peor con la tripofobia, ya que hasta ha llegado a “vomitar” de lo mal que le hace.