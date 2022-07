Rodrigo Rey: “Estoy feliz y agradecido por el cariño de la hinchada”

Cuando se apaga el equipo, siempre aparece una individualidad. Ya fue figura en Rafaela, pero el sábado en el Bosque Rodrigo Rey sostuvo primero la igualdad y luego aseguró los tres puntos con grandes atajadas. Por eso la ovación del final que va más allá del cariño a un jugador que no nació en el club pero que entró bárbaro en Gimnasia tanto con los compañeros como con la gente.

Con el cero a cero, Rey tuvo un par de atajadas importantes. A su juicio “la más difícil fue la primera de todas, que quedo solo mano a mano con Togni que me la tira cruzada a mi mano izquierda porque en esa jugada tuve que esperar hasta lo último porque si me la juego me hace el gol. Así que tuve que esperar y poner la mano firme. Fue buena y siempre que la primera chance de gol vaya adentro después cuesta mucho”.

¿Y el tiro libre? “La toco con media palma y con la fuerza suficiente para que salga. Gracias a Dios no entró”. Mano, palo y salvación. ¿Suerte? “A la suerte hay que buscarla, no llega por sí sola. Dame mérito, ¿no viste como me tiré? Este grupo trabaja y compite de buena forma y eso hace que la pelota caiga de nuestro lado. Que estemos así es en gran parte por la fuerza que tenemos como grupo. Las cosas no pasan porque sí, uno tiene que hacer que las cosas pasen y creo que este grupo con la fuerza y con las ganas que tiene, con lo que va al frente cada día hace que las cosas buenas lleguen. Queda mucho. Hay que seguir y esperemos que la suerte siga de nuestro lado”.

Rodrigo Rey fue autocrítico. Sabe, como todos, que no se jugó un buen partido. “No estuvimos finos y es bueno ver el esfuerzo del grupo para sostenerse firme adentro de la cancha. No es fácil que te sometan tanto y no tirar la toalla nunca, eso nos dio la chance de crear una chance de gol, convertir e irnos con los tres puntos”.

“Uno si no sufre jugando al fútbol con lo lindo que es, las cosas que se viven adentro de la cancha...es la forma más linda. Está claro que no jugamos de la forma que uno quiere pero siempre hay que poner sobre alto el grupo que tenemos, que aunque no se juegue bien tenemos la fuerza para seguir dando lucha hasta lo último. Todos tiramos para el mismo lado. Los que juegan, los que no. Es muy lindo ser parte de algo así”, agregó el arquero santafecino.

Gimnasia sufrió el desgaste de la continuidad de partidos. Los protagonistas se hicieron cargo. Al respecto Rey manifestó que “jugar cada pocos días siempre es duro. Hay que darlo todo porque no siempre se puede jugar como uno quiere pero cuando las cosas no se dan hay que dejar todo para sumar. Está claro que no se puede jugar siempre bien. Ya hace muchas fechas que venimos en una racha muy buena, no es poca cosa”.

“Sabemos que tenemos jugadores del medio hacia adelante que siempre pueden crear una chance de gol. Tratamos de estar firmes desde el cero en el arco. No se jugó bien, creo que se sufre mucho más de la cuenta pero cuando se juega mal ganar no es fácil y es muy bueno porque uno suma”, manifestó Rey, quien tiene muy en claro que hay partidos que se sostienen desde la defensa. “Aún jugando mal damos lucha siempre. Cuando las cosas no salen bien uno sufre más de la cuenta. Tener el arco en cero te da ese plus de que creemos una o dos chances de gol y con que hagamos una te sirve para ganar. Igual está claro que hay que crecer mucho más, hay cosas por corregir”, analizó.

Ahí, cuando hay que sostener el partido, entra a tallar él. No se marea con los elogios. “Feliz porque me tocó jugar bien y aportar desde mi lugar. Yo soy una parte más como todos. Cumplo mi rol desde el arco que es lo que me toca. Que cada uno en su puesto cumpla su rol y que dé todo por este club hace que las cosas salgan bien. No hay nadie que esté por encima del resto, por lo menos es mi punto de vista”

La del sábado fue su tercera valla invicta, la octava en esta docena de partidos sin derrotas. “Estoy feliz de que no me hagan goles. A mi que me conviertan me duele muchísimo. Hay veces que el fútbol te da esto, que todos podemos trabajar de buena forma para tener el arco en cero, que claramente es un plus”.

Su momento personal va de la mano del funcionamiento del equipo. Y no todo se explica desde dentro del campo de juego. “Uno cuando trabaja con la calma que siento yo en el día a día crece. Tengo la suerte de tener una chica a mi lado que me banca, que me cuida mucho, que me hace estar bien. Tengo dos hijos que son todo para mí y que ellos estén bien me da calma, me hace bien y hay muchas cosas que suman fuera de la cancha para que uno pueda rendir después”.

A la hora de explicar este presente del equipo de Pipo, hay una palabra: convicción. Para Rey “la clave está en el grupo, que es muy fuerte y eso se ve dentro de la cancha” y obviamente están convencidos de lo que deben hacer: “La mentalidad es muy buena. Creemos en la fuerza que tenemos de adentro hacia afuera, las ganas con las que se trabaja cada día”

Rodrigo Rey recibió una de las grandes ovaciones de la noche y se mostró “feliz por el cariño de la gente, porque me reconozcan lo que hago adentro de la cancha. Uno trabaja cada día para que eso se vea y lograrlo vale mucho. No queda más que darle gracias a la gente, ellos nos empujan”. La victoria fue muy festejada por eso “estamos felices de ver a la gente como se la vio en el final, que canten y lo sientan de esa forma, que todo el club viva lo que se vivió en el Bosque”, agregó el arquero, puntal de un equipo que aspira a seguir siendo protagonista.