Peleas y fuertes amenazas en una feria de escuelas técnicas de La Plata

En el marco de una Feria de educación, arte, ciencia y tecnología que se realiza en la ciudad de La Plata, en la sede de la Escuela Técnica N°8 de Tolosa (los días 6 y 7 de julio), denunciaron que sucedieron varias situaciones de violencia entre los alumnos que se encontraban participando de la misma, donde estarían involucradas la Escuela Técnica 1, que se encuentra en calle 7 entre 32 y 33 y con la Escuela Técnica N5, en 76 7 y 8.

En los videos a los que accedió EL DIA, se puede observar distintos momentos de tensión, donde según confirmaron testigos de los hechos, la riña se produjo entre alumnas de la escuela 8 y la 5, donde hubo corridas y se agarraron de los pelos. En el medio, varios directivos intentaron frenarlas y trataron de calmar la situación.

Este miércoles, un grupo de jóvenes comenzó a circular un audio tras presenciar y participar de peleas, agresiones, piñas y amenazas. Desde Padres Organizados hacen pública la situación, "para que no seamos ajenos a una problemática que nos afecta a todos como sociedad". "La violencia nos atraviesa, no distingue ya géneros ni edades. No podemos permitir que en ámbitos educativos, ni en ningún otro ámbito se den situaciones de estas características", expresan.

"Guacho, nosotros somos la técnica 1, pedazo de giles y se re regalan ustedes. Mañana (por hoy) vamos y le vamos a hacer una banda de quilombo en la técnica 8 y el que se regala, se come una puñalada, pedazo de giles", dice el audio que circuló y que preocupó a los padres.

A su vez, solicitan a los Departamentos de Orientación Escolar y equipos directivos sean responsables y aborden la temática de la violencia para frenar las agresiones entre pares y "trabajen codo a codo con las familias para que nuestros hijos estén seguros en las escuelas", manifiestan.

"Estamos muy preocupadas las madres. Dicen que ayer fue un asco...chicas y chicos agarrados de los pelos, un desastre", afirmaron a este medio. Siguiendo con el tema, una de las madres que pertenece a Padres Organizados, relata: "Los directivos, docentes, preceptores, los del gabinete, desde principio de año que se reúnen para ver que hacen, como manejan todo lo que viene pasando. Están muy preocupados". "Hay violencia, droga, falta de respeto hacia docentes, muchas cuestiones que quizás vienen desde el hogar y explotan en la escuela", remarcó.