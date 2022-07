IOMA reintegra el "gasto de consultorio" y se lo descuenta a los médicos: hay que presentar factura

La polémica por el cobro del bono por "gastos operativos de consultorio (GOC)" que fue habilitado por el Colegio de Médicos de la Provincia, y que los pacientes ya lo abonan en La Plata, volvió a estar en el centro de la escena. Es que ahora IOMA le confirmó a EL DIA que reintegrará ese monto, de hasta 1.000 pesos, pero para ello los afiliados deberán exigirle la factura al profesional y presentarla. Asimismo, desde la obra social de los empleados estatales bonaerenses se indicó que descontarán a los médicos el valor del monto que cobren por ese bono, y los sancionarán, ya que es considerado "irregular e ilícito"

Días atrás el IOMA emitió un comunicado en el que expresaba: "Ante el anuncio realizado por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, respecto al cobro de hasta $1000 en concepto de 'gastos operativos de consultorio', IOMA informa que esa exigencia de dinero es irregular e ilícita por encontrarse fuera del convenio existente entre las personas afiliadas a la obra social y los médicos prestadores".

De acuerdo a denuncias realizadas por afiliados, este plus ya se aplica en algunos consultorios platenses desde el 1° de junio, momento en que el Colegio lo habilitó y que se abonada por sobre el bono de consulta de la obra social y de ser el caso, el coseguro. "Ese convenio regula el vínculo entre las partes y cualquier exigencia de dinero a las y los afiliados por fuera de lo pautado en ese acuerdo es considerada un cobro indebido", precisaron, al tiempo que comunicaron que "IOMA ya realizó las correspondientes denuncias ante el Ministerio de Justicia y el de Salud de la Provincia de Buenos Aires para que tomen intervención".

Desde la obra social de la Provincia también se indicó que "el Colegio de Médicos no tiene la facultad de disponer un gasto por consultorio. La normativa no avala de ningún modo esos atributos y por lo tanto se encuentran ante la presunta comisión de una acción ilícita". En ese sentido hizo hincapié en que "los honorarios de consultas entre los médicos prestadores de IOMA están establecidos en su totalidad por las entidades que vinculan a ambas partes. El IOMA no tiene ningún tipo de relación contractual con el Colegio Médico, por lo cual, cualquier cobro de este tenor que haga un médico que sea prestador del Instituto a través de alguna entidad, excede las reglas del convenio y está sujeto a la sanción que corresponda".

Cabe señalar que el Consejo Superior del Colegio de Médicos bonaerense, a través de la Resolución N° 1033/2022, resolvió crear el “Valor del Módulo por Gasto Operativo de Consultorio”. Adujo que ese cobro sería para “posibilitar la percepción de gastos operativos derivados de las atenciones médicas llevada a cabo por los y las profesionales que ejercen la medicina en los consultorios médicos debidamente habilitados en cada Distrito”.

Es por ello que ahora IOMA confirmó a este diario que a los afilados que se les exija el cobro del GOC se le reintegrará el monto, siempre y cuando presenten la debida factura. Y la obra social podrá así tomar medidas contra el profesional que cobró el extra por sobre el bono y el coseguro.