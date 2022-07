De Blasis no vuelve: la CD decidió no traer a nadie

Sorprende, sin dudas, el final de la historia. Porque es un jugador del club, porque su deseo era regresar y todo había quedado acordado hace más de dos semanas. Sin embargo, primero la dilación cuando solo faltaba la firma del contrato y luego la falta de llamados hacían presagiar que algo no estaba bien. Y luego de que la dirigencia dejara trascender que el problema era económico, ayer la CD tras una charla con Pipo decidió que no harán incorporaciones. Así, seguramente, con la puerta cerrada en Gimnasia, Pablo De Blasis regresará a España.

Hay también una realidad: jamás lo llamaron ni lo buscaron. La intención del retorno nació del propio jugador y las gestiones fueron motorizadas por él. Sí, llama la atención la reunión calificada como positiva entre el futbolista y dirigentes albiazules, con el presidente a la cabeza. No se entiende que algunos días después se hayan reunido con el representante del futbolista y desde la dirigencia hayan dejado trascender que estaba “todo ok con los números”. Termina siendo una situación innecesariamente incómoda que se evitaba con una negativa inicial. De Blasis no estaba entre los jugadores pedidos por el entrenador, pero no le bajó el pulgar. Nada cambió. Lo que era sí hace dos semanas, ahora es una puerta que se cierra. Modus operandi de la gestión, por cierto, que no dudó a la hora de decirle basta a nombres como Romero, Lobos, Troglio o no abrirle la chance del regreso al “Pata” Castro o Fabián Rinaudo.

Tampoco llegará un lateral derecho, el único pedido que había hecho Gorosito. “El reemplazo lo tengo, Chávez o Benja Domínguez” había dicho ante la salida de Carbonero. “No vamos a traer, están Soldano, Contín y Alexis Domínguez”, tras la lesión de Cristian Tarragona. Sin embargo, con la salida de Gerometta sí había solicitado un refuerzo. Se intentó por Marcelo Weigandt, parecía que se avanzaba por Leonel Di Plácido y no prosperó. Finalmente, todo parece indicar que no sumarán a nadie, aunque el libro de pases permanecerá abierto hasta el lunes a las 20 horas, tanto para jugadores con el pase en su poder como para negociaciones entre instituciones.

Desde calle 4 el argumento es la difícil situación económica general, un contexto desfavorable para el fútbol y la necesidad de mantener al día al plantel. Además, hay deudas de vieja data: U$S 350 mil a Al Ettifaq por el regreso de Brahian Alemán en agosto de 2019 y U$S 550 mil (ya más por la multa que impondrá FIFA por el reclamo) a Olimpia de Paraguay por la primera cuota de Ramón Sosa, de quien se adeudan además otros 750 mil dólares. Habrá que esperar para saber si hay restricciones a la salida de divisas desde el Banco Central, cosa que hasta ahora no ha variado.

Al mismo tiempo, tanto Pipo como la dirigencia negaron la salida de jugadores que no son titulares pero son tenidos en cuenta. Es el caso de Emanuel Cecchini, quien tenía la chance de ir a San Lorenzo y de Matías Miranda, pretendido por Defensa y Justicia. En ambos casos se decidió que son necesarios para afrontar el torneo, el contrato de Cecchini caduca el 31 de diciembre.

La respuesta también fue negativa para Independiente, que hizo un sondeo por Matías Melluso. El Rojo de Avellaneda apuntó en este mercado a nombres del Lobo, como Brahian Alemán y Rodrigo Rey, pero no terminó concretando una negociación.